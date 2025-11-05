「自然溝通智慧與機器人」聯合實驗室 南大校長陳惠萍與台日研究團隊共同揭牌

「自然溝通智慧與機器人」聯合實驗室由南大校長陳惠萍與台日研究團隊共同揭牌。（南大提供）

記者陳治交／台南報導

國立台南大學執行教育部高教深耕計畫，與日本東京都立大學合作成立「自然溝通智慧與機器人」聯合實驗室，五日在南大府城校區揭牌成立，新實驗室聚焦人工智慧與人機互動的跨國研究。

「自然溝通智慧與機器人」聯合實驗室由南大校長陳惠萍主持揭牌，南大研發長林大偉、國際長呂英治、理工學院院長孫光天等人出席，共同宣告合作啟動。南大教授李健興與東京都立大學教授久保田直行、助理教授大保武慶交換研究構想，並討論技術與學術合作方向。

廣告 廣告

台日聯合實驗室由東京都立大學溝通與認知系統研究中心與南大知識應用暨網路服務研究中心共同成立，以「自然溝通」為核心理念，結合人工智慧、語用學與人機互動等研究，發展語言與非語言交流的智慧系統，包括跨語言語音辨識、生成式AI應用及量子計算智慧等，期望推動教育、語言學習與人機共學的新應用，讓「自然溝通」成為下一代國際合作的關鍵語言。

南大KWS研究中心由李健興教授於二０一０年創立，長期深耕人工智慧、知識應用與網路技術發展。近年來，該團隊在「人類觀自在智慧」適性學習、量子計算智慧體驗學習與生成式AI教育應用等領域成果豐碩，並與國家高速網路與計算中心合作開發本土語言AI模型，研究成果多次於國際會議發表。