自然漫遊 沉浸春日浪漫風光
陽明山花季期間，花鐘周邊的櫻花綿延成浪漫的春日景致。（圖／台北市工務局公園路燈工程管理處）
春日到陽明山賞花，是許多台北人的共同回憶，也構築出台北獨有的走春風景。年節期間除了欣賞繽紛燈景，也能前往北投、士林漫步花徑，感受浪漫春光。
最富年味的走春景點
士林、北投擁有豐富的自然風光與人文風情，從承載百年溫泉文化的北投到具多樣生態的陽明山，都是絕佳的走春景點，喜愛深度探索的旅人，還能以「社區」為尺度，體驗在地風土人情。
經營文化旅行品牌「Voyage陽明山」的曹筠認為，湖山社區坐擁花鐘、小隱潭、中山樓、草山行館及陽明書屋等景點，最能體現北投自然與人文並存的特色。
曹筠分享，入春後緋紅的山櫻與淡粉的吉野櫻陸續綻放，為山群染上如紅粉雲彩的春色，每年「陽明山花季」期間，花鐘周邊總是圍繞走春人潮，附近還有期間限定的市集，旅客來此可賞花、品嘗古早味小吃、喝碗熱湯，感受新春的熱鬧氣氛。
體驗在地風貌的走春路線
若想體驗湖山社區的在地生活感，曹筠推薦一條原為當地居民才知曉的「湖山祕境」。這條路線連結湖山社區與陽明山國家公園遊客中心，近年經台北市政府重新規畫，成為旅客也能到訪的環狀步道。曹筠指出，當地不少農家以園藝花卉造景為業，漫步其間，可見農家栽種的松、柏樹及櫻花，還能於在地人奉祀的土地公廟祈求平安，並俯瞰遼闊的台北市景。繼續往下行，便可抵達陽明公園賞花，串聯成最貼近在地的走春儀式。
P14-17自然漫遊－2在竹子湖可見海芋花海與小油坑交映的美景。（圖／北投區農會）
此外，曹筠也推薦前往泉源社區一遊。泉源社區為農家聚落，這裡不僅能採買在地小農種植的蔬果與花卉，也可沿著澆灌農作的十八挖圳與十八份圳散步，細賞水圳旁綿延盛開的櫻花。而北投溫泉的源頭硫磺谷也位於泉源社區入口，旅客在此不只能欣賞壯麗的火山地景，也可漫遊步道、閱讀解說碑，了解此地採硫的歷史。
走訪竹子湖綠色保育農場
以花卉產業與農家體驗聞名的湖田社區，同樣是適合走春之處。曹筠指出，近年一些農家轉型成友善耕作的農場，例如不使用農藥與化肥、獲綠色保育標章的「財福海芋田」與「名陽匍休閒農莊」，不僅海芋盛開時美不勝收，坐落地點更面迎遠方的小油坑，形成裊裊磺煙與花海交映的獨特風光。名陽匍休閒農莊還在花田中設置鞦韆及小木屋，並提供以小農食材做成的點心，午後坐在花間賞景、品茶，最能感受北投山城的慢活節奏。
曹筠也分享，「竹子湖栽種海芋、繡球花的農田，也是多種水蛇、蛙類和昆蟲的棲息地，所以在花田漫步時有機會遇到各種小動物，能近距離觀察當地豐富的生態。」
P14-17自然漫遊－4士林官邸公園的鬱金香花海為園區帶來童話般的氛圍。（圖／台北市工務局公園路燈工程管理處）
造訪竹子湖少不了品嘗在地的山珍野味，來場結合美景與美食的新春盛宴。曹筠分享自己的口袋名單，包括「故鄉農園」的風味餐食，又以香甜飽滿的南瓜粿最具特色，園藝餐廳「發現生活」的家常菜、老店「常青廬」精緻美味的山產料理等，都是旅客透過味蕾認識竹子湖的絕佳選擇。
串聯士林與北投的花卉廊帶
除了陽明山，新春期間台北的花景更是從士林至北投、自市區至山間全面展開。位於仰德大道的花卉試驗中心種植豐富多樣的花卉，在「台北茶花展」期間，入口區將以數千株鬱金香及風信子花海迎接訪客，今年更首度規畫「迷霧茶花園」，讓旅客在水霧迷濛中體驗如夢似幻的茶花世界。另也舉辦茶花栽培課程、假日捐發票贈茶花苗及平日絹印紅包袋等活動，邀民眾一同賞茶花、迎新年。
而於2至3月間登場的「士林官邸鬱金香展」，將有超過10萬株來自荷蘭及日本的鬱金香盛開，將園區妝點成宛如童話故事的景致。而北投社三層崎公園粉紫的薰衣草、橙紅的四季秋海棠、白絨披覆的銀葉菊、橘黃的孔雀草、姹紫嫣紅的大理花及五彩石竹交織成瑰麗花毯，展現浪漫多彩的新春風情。
年節前後，不妨依循季節花蹤，探訪市區至山間的花卉廊帶，在絢麗花海中漫步，細細感受台北的燦爛春光。
