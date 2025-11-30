自然碳匯與生物多樣性媒合平臺 實踐永續發展

記者李佩玲／臺北報導

農業部林業保育署自去年4月推出「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」，平臺上線至今，自首批成功媒合11件專案後，今年再新增14件合作成果，累計促成25件專案、22家企業共同投入，讓企業、社區與原住民族攜手，共同實踐永續發展。

林業保育署今（1）日舉行自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺成果發表，林業保育署表示，今年除有3家企業延續去年媒合成果，持續推動新專案外，還有11家新企業加入，其中，台塑石化攜手地方社區復育濁水溪口1805號區外保安林，減緩揚塵、改善地方環境；日月光環保永續基金會推動大雪山林道復舊造林，以原生樹種加速林相恢復；中華郵政帶領員工植栽高固碳與蜜源植物，並與嘉義大學及在地小學合作進行生物多樣性監測，結合環境教育與棲地營造，讓全民參與自然保育。

企業也以科技導入保育創新，推動在地共學與導覽能量，如新唐科技於新竹白蘭部落以科技啟動大紫蛺蝶保育計畫，培力部落發展生態導覽與教育；宏碁與臺師大團隊合作，在汐止營運總部鄰近的大尖山展開生物多樣性監測，結合員工與社區參與在地化保育行動；東元電機整合「山海圳國家綠道」數位資訊，透過LINE平臺提供智能旅遊與步道導覽服務。

另外，也有企業以支持友善耕作與環境教育凝聚全民永續行動力，如信邦電子推廣自然友善耕作，協助農民維護淺山石虎棲地並採購認證農產品；金色三麥以「友善石虎農作」標章柑橘原汁研發啤酒，將「喝得到的永續」融入日常；福樟實業以國產柳杉打造特教學校課桌椅，落實低碳永續理念；聯詠科技攜手荒野保護協會，透過自然遊戲與實作，引領偏鄉學童探索生態、培養孩子對土地的情感；康舒科技推動八煙聚落生物多樣性與食農教育計畫，結合水梯田管理、野蜂復育與友善農法，促進碳匯提升與地方共榮。

林業保育署表示，未來將持續深化自然碳匯與生物多樣性專案媒合機制，推動「以自然為本」的解方，擴大民間參與與跨域協作，讓企業、社區與原住民族攜手實踐永續林業、生態臺灣願景，實現淨零與生物多樣性共榮的永續發展目標。

林業保育署自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺上線至今，累計促成25件專案、22家企業共同投入。（記者李佩玲攝）