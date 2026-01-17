自然科難易適中 地震、諾獎都入題

115學年學測17日登場，考生一早陸續抵達考場，各校加油團亦在考場外為考生打氣加油。（姚志平攝）

115學年度大學學測於17日第二科考科為自然科。高中自然科老師分析，整份試題鑑別度平均位於中等程度，不少題目與生活經驗還有時事結合，像是化學科有題目與2023年諾貝爾化學獎連結，物理科也有出題來自2019年諾貝爾物理獎關於太陽系外行星的探究議題，地球科學則將颱風、地震等台灣環境議題納入題中，符合108課綱重視素養導向的特色。

建國高中生物老師周麗芬表示，今年生物題型鑑別度中等，創近5年來最簡單，對生物程度較好的同學較沒優勢。不過，今年完全沒時事題，建議未來增加。

化學科方面，建國高中化學老師趙君傑分析，今年化學試題易中難題型兼具，具有鑑別度。特色試題則有第25到27題探討香蕉中的礦物質組成與分析方法，將化學知識應用在生活議題；第44到46題與2023年諾貝爾化學獎連結，為實驗探究與化學計量的題組。

建國高中物理老師陳泓志說，今年物理試題整體難度適中，且試題章節分布均勻，具有不錯的鑑別度。特色試題則是像是第13題為2019年諾貝爾獎太陽系星系的探究，討論光的都卜勒效應，請考生判斷相對速度與頻率間的關係。

松山高中地球科學老師翁雪琴提到，今年地科出題中間偏難，且有多題結合生活情境或時事，如颱風、地震、潮汐以及相對濕度概念，題目設計貼近生活經驗，評量學生將所學應用於解決實際問題的能力。

補教業「得勝者文教」預估自然科5標為：頂標13、前標12、均標9、後標7、底標5。