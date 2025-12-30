自然系女團KiiiKiii將出席金唱片！帶你認識這組「甜美x率性」切換自如的新生代女團，出道未滿一年已4度來台演出！

當「做自己」成為新生代女團的關鍵字，來自STARSHIP娛樂的KiiiKiii，正是其中最具代表性的名字之一。KiiiKiii即將於1月10日來台登上第40屆金唱片頒獎典禮，已多次來台的女孩們將帶著一段關於青春、自由與成長的故事，踏上臺北大巨蛋舞台。

新生代女團KiiiKiii

STARSHIP繼 IVE 後再推女團 KiiiKiii 以清新形象亮相

KiiiKiii 由Leesol李修旻、Sui李守彬、Jiyu徐知裕、Haum郭河音與Kya朴祉禹組成，並由Jiyu擔任隊長，她們是STARSHIP娛樂繼 IVE 之後最新推出的女子團體。身為IVE的師妹團，她們在出道初期即受到高度關注，卻未急於延續前輩的舞台魅力，而是選擇以「自然系清新感」作為起點，將日常情緒、友情與自我認同，化為團體最鮮明的獨特標誌。

廣告 廣告

KiiiKiii成員（左起）Kya、Leesol、Jiyu、Haum、Sui

〈I DO ME〉公開即引熱議 遠赴紐西蘭拍攝成話題

出道前釋出的先行曲〈I DO ME〉，可說是KiiiKiii的自信精神宣言。MV特地遠赴紐西蘭拍攝，鏡頭中沒有過多華麗場景，取而代之的是遼闊自然、五位少女奔跑的身影。畫面就像「青春」的代名詞，看似隨性，卻充滿力量。歌曲公開後迅速登上韓國 YouTube 熱門榜首，也讓外界首次感受到，這組女團能在甜美與率性之間自然切換，毫不費力卻格外動人。

先行曲〈I DO ME〉MV赴紐西蘭拍攝

出道專輯《UNCUT GEM》打開知名度 回歸作《DANCING ALONE》深化風格

KiiiKiii在3月正式出道，首次推出迷你專輯《UNCUT GEM》，以「尚未被雕琢的原石」為概念，讓成員們各自的色彩在團體中被保留下來。女孩們在8月推出的回歸作《DANCING ALONE》，則在清新基調中加入更多情緒層次，舞台呈現更加俐落，也讓人看見她們在短時間內完成風格進化的能力。在音樂作品中，KiiiKiii 逐步建立屬於自己的節奏與輪廓。

KiiiKiii 8月推出回歸作《DANCING ALONE》

延伸企劃近期展開 以故事形式拓展團體世界觀

近期，官方宣布Kakao娛樂推出以KiiiKiii為主角的網路小說《Dear.X：Tomorrow's Me, Today's Me》，將她們作品中反覆出現的「自我、友情與成長」主題，轉化為具象敘事，讓團體形象延展出更完整的世界觀，持續與粉絲建立更深層的連結；同時，KiiiKiii也推出由韓國知名饒舌歌手Tablo製作的單曲〈To Me From Me〉，音樂與劇情環環相扣，帶給大眾更深入的體驗。

Kakao網路小說《Dear.X：Tomorrow's Me, Today's Me》以KiiiKiii為主角

出道未滿一年已四度來台 金唱片舞台成重要里程碑

出道未滿一年的KiiiKiii已多次來台參與《ALL LOUD KT POP》、《Trendy Taipei KOREA GIRL'S POWER》、《2025亞洲明星盛典（AAA）》等大型演出活動與頒獎典禮，在一次次舞台中累積經驗，也讓臺灣觀眾記住這個熟悉的名字。隨著金唱片頒獎典禮的舉行，她們將在1月10日首次登上臺北大巨蛋舞台，這場盛會對KiiiKiii而言是重要的里程碑，更象徵獲得肯定的榮耀時刻。

KiiiKiii甫來台參加AAA，1月將登臺北大巨蛋出席金唱片頒獎典禮

iframe

（圖片來源：X@We_KiiiKiii、Kakaopage）

更多放言報導

K-POP女力集結！潮臺北「Trendy Taipei Boom-KOREA GIRL’S POWER」拼盤演唱會9月登場，ITZY、NMIXX、請夏、KiiiKiii嗨翻小巨蛋

IVE師妹KiiiKiii正式出道！從〈I DO ME〉草原上奔跑嬉戲，到〈BTG〉帥氣「農田時尚」，展現百變獨特魅力！專輯由「神曲製造機」操刀引大眾關注