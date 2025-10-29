自然裡的人文力量 里山精神落地生根

國際里山倡議，指的是人和大自然和平共存，在不破壞環境的前提下，反過來利用生態進行經濟活動，開發在地創生的價值。而今天要介紹的，就是全台第一個以里山倡議作為主題的新節目「里山心旅程」，由屏科大森林系的教授指導，找到台灣最具代表性的12個部落，耗時2年的時間拍攝，將台灣里山倡議實踐的經驗，推向國際。

牡丹鄉鄉長 潘壯志：「歡迎大家，到我們部落(牡丹鄉)來，不管是旅遊 還是直接講，來採購我們的農作產品，當然是我們最大的歡迎。」

廣告 廣告

「牡丹花為你開，握手和我做個朋友，這世界多可愛，花草樹木有山有海，綠色大地很精彩，Welcome歡迎你走進來。」

青山碧海，人文薈萃，這樣美麗的風景不用搭飛機，因為就在台灣的每個角落。這些社區部落實踐里山倡議的精神，利用大自然發展「里山根經濟」。

導演 陳惠武：「生態旅遊 林下經濟 跟環境教育，我們怎麼樣利用這個自然的資源，能夠發展經濟，然後又能夠讓在地的生物，多樣性的這些特質 能夠顯現出來。」

「尊重野生動物在這個環境生存的權利。」

屏科大陳美惠教授，帶領團隊花了10多年的時間，在屏東發展林業保育、多元生態和文化推廣。他們更是深入10多個社區部落，耗時2年紀錄地方創生的過程。

屏東科技大學社區林業中心教授 陳美惠：「我們拍攝的地點包含，嘉義 高雄 屏東 台東，12個非常具指標性的社區部落，他們長期深耕自己的社區部落，從保育自然人文，再到發展在地的經濟，表現非常亮眼，這些案例不只是台灣的驕傲，也是值得讓世界看到的，台灣可貴的經驗。」

牡丹鄉鄉長 潘壯志：「不管是山林養雞，或者是養蜂，或者是種植灌木香菇，讓我們鄉親有事情做。」

在地自然與文化的融合，成就每一個溫暖的小故事。深耕部落智慧，不只是一趟視覺旅行，也讓更多人了解台灣這片土地。

「看看他們平時 在隨手做些什麼。」

更多 大愛新聞 報導：

兒童取向歌仔戲 藝術卡車全台巡演

接住流星的人 演員現身高雄線上讀書會

