《自然醒慢活祭》森林之旅 走入鸞山聽見布農合音

《自然醒慢活祭》淨心慢旅行，在講師帶領下透過靜心舞動，體驗與自然的美好互動。

全臺最大型身心靈療癒品牌《自然醒慢活祭》，帶領民眾走入鸞山森林博物館。

全臺最大型身心靈療癒品牌《自然醒慢活祭》，推出壓軸場「成為一片森林：鸞山森林療癒秘境之旅」，帶領民眾走入鸞山森林博物館，以森林步行、靜心課程與自然創作展開一場淨心慢旅，活動並同步取得 ISO 20121：2024《永續性活動管理系統》國際標準認證，從行程規劃到實際操作落實低碳與環境友善，展現療癒行旅也能與永續理念並行。

臺東縣政府社會處長陳淑蘭表示，《自然醒慢活祭》從生活出發，透過慢旅行與身心療癒課程，邀請大家在大自然中重新找到與自己、與環境共好的步調。今年活動標語「到臺東，享受山海共頻的豐盛」不僅是一句口號，更希望每位參與者都能在自然的溫度中慢下來，感受臺東獨有的土地韻律與生命力量。

廣告 廣告

活動由鸞山森林文化博物館館長阿力曼老師親自導覽，帶領參與者走入盤根錯節、被譽為「會走路的樹」的千年白榕廊道，綠色穹頂在光影變化下宛如森林大教堂。「古老的智慧・森心靈療癒」課程中，阿力曼分享布農族與山林共生的哲學，提醒大家森林不是背景，而是大家共同生活的家園；接續的「生態身／遇見心林」由林奕其與謝湘蓁老師帶領，透過靜心舞動與自然藝術創作，引導參與者與土地產生新的連結。

餐點是由鸞山部落媽媽以柴火料理新鮮蔬食，展現「從土地到餐桌」的倫理飲食，午后金曲歌手王宏恩帶來「時光森林：溫柔的歌，輕輕的唱」，隨後由王清和老師教唱布農合音《Pasibutbut祈禱小米豐收歌》，歌聲在林間回蕩，宛如與山對話。

活動也引發深刻回饋，許多學員分享指出，第一次發現只要慢慢走、用心看，森林就會說話，一位長期在城市生活的參加者說，王宏恩歌曲響起時，竟忍不住落淚，那一刻真的被大地接住了。也有人表示，原本以為是體驗活動，沒想到最後種下樹苗時，真的感受到希望正在發芽，參與者普遍說到，在森林裡學會慢下來，也重新聽見自己的聲音。

這次活動通過 ISO 20121 永續活動管理認證，從共乘出行、自備餐具、低碳佈置到使用在地食材，每一個細節都落實對土地的友善，讓療癒旅程不只是感動，也能實際回饋環境。