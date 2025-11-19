自然鮮甜好美味！南瓜蓮藕排骨湯
南瓜蓮藕排骨湯
在市場裡買了新鮮帶土的蓮藕，決定煮排骨蓮藕湯喝，剛好冰箱裡還有一些南瓜，乾脆加在一起，心想都是鮮甜的材料，一起煮湯，味道應該不會太差，果真好喝，家人很捧場哦！
食材
排骨, 145g
蓮藕1大節, 約245g
南瓜, 130g
老薑, 1片
水, 1000C.C.
料理步驟
步驟 1：蓮藕選擇帶土的比較好保存，品質佳也較新鮮。
步驟 2：排骨洗乾淨後，先用滾水燙個1~2分鐘左右，去除雜質和血水。
步驟 3：燙過的排骨移到鍋子，再放入洗淨切好的蓮藕片、南瓜塊、薑片，最後注入清水。
步驟 4：把水煮滾，並撈去表面浮沫雜質。
步驟 5：水滾後就蓋上鍋蓋，轉到最小的火力煮40分鐘，關火後再悶10分鐘，煮的過程不要開鍋蓋。
步驟 6：時間到了之後，依個人喜好放入適量鹽巴調味，就完成了，湯頭很鮮美，營養又好喝。
小撇步
＊喜歡蓮藕口感更加鬆軟，可以煮久一點。
