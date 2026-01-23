自燃事件頻傳！北捷公告「進站勿用行動電源」 起火依法求償

北捷運公司正式公告，進入捷運系統勿使用行動電源充電。（北捷提供）

行動電源近期發生的自燃事件備受關注，除了不少航空公司宣布搭載期間禁用外，台北捷運今日宣布，旅客進入捷運範圍內請勿使用行動電源，且應妥善保管，若因使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。

台北捷運公司今（23日）提及，鑒於近期國內外都發生旅客搭乘捷運時行動電源自燃冒煙事件，北捷已於全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具，供站務人員第一時間處置，也呼籲旅客，進入捷運範圍內請勿使用行動電源，且應妥善保管，若因使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。

北捷工作人員示範行動電源滅火行徑。（北捷提供）

台北捷運公司提及，北捷板南線列車，1月16日晚間發生行動電源冒煙，旅客使用滅火器噴灑，引起旅客恐慌，車上約450名旅客須換乘後續列車。日本東京地鐵日比谷線21日上午，也傳出列車車廂內行動電源起火，媒體報導火舌狂竄「幾乎燒到頭部高度」，導致日比谷線一度全線暫停行駛，幸好無人傷亡。

台北捷運公司，目前國內軌道業均未禁止攜帶行動電源，但為了公共安全，將正式公告，宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電；並應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，也勿帶進捷運系統。

台北捷運公司再次呼籲，行動電源自燃除了影響行車安全，亦會造成其他旅客驚慌；若列車因此運行延誤，也影響大眾搭乘權益，請務必配合相關規範，隨時注意隨身電子產品狀態，共同維護大眾運輸安全。

根據消防專業指導，鋰電池一旦發生熱失控，可將起火的行動電源完全浸泡於裝冷水水桶，快速降溫阻止復燃。台北捷運已於全線車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，一旦有行動電源自燃、冒煙事件，即依消防單位建議進行緊急處置，並立刻通報110、119。

