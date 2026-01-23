自燃事件頻傳 北捷：宣導乘客「禁用行動電源」

台北市 / 綜合報導

近期行動電源自燃事件不斷發生，北捷也更加重視安全議題，即日起宣導民眾，搭乘捷運時請勿用行動電源充電，如果因為使用或保管不慎，導致失火或造成公共危險，將依法究辦，進行求償；但實際詢問下來，民眾認為，安全是首要顧慮，不過如果只限於宣導性質，能否完整落實，還有待觀察。

濃濃煙霧瀰漫車廂，乘客們神情緊張，趕緊朝安全的方向移動，16日晚間捷運板橋站，出現行動電源自燃事件，即便沒有造成人員受傷，也讓北捷更重視安全議題，記者姚俐安說：「近期行動電源，在大眾交通工具上，爆炸(或自燃)的事件，層出不窮，因此北捷也開始宣導，未來乘客在搭乘捷運時，不要用行動電源充電。」

民眾說：「我覺得安全疑慮(比較重要)，盡量就是出門前充電完。」、「我覺得(落實)有點困難，因為像坐飛機的話，就會過安檢，但是如果捷運要做安檢的話，就是有點麻煩。」

北捷安全衛生處處長林榮輝說：「如果有同仁在巡視的過程當中，發現旅客使用行動電源，我們將予以委婉地勸導，並予以制止，如果你使用行動電源，或者是保管不慎，因此而發生火災，造成實質影響公共安全的情勢的話，我們將予以依法究辦，並且求償。」呼籲大眾留意隨身攜帶的電子產品，只是民眾質疑，單純的宣導性質是否有效，未來能不能真正落實公共安全，還有待觀察。

