自燃發生率低於百分之0.000001 「勿用行動電源」喊卡

台北捷運公司23日宣布，捷運系統內旅客「請勿使用」行動電源，有網友認為北捷說不能使用，但捷運站內卻有這麼多行動電源租借站，難道也要拆除嗎？也有民代指出，北捷3年內僅發生5件行動電源自燃事件，以每日超過200萬人次的運量來看，發生機率是非常低的， 隨著議題不斷延燒，北捷昨(24)日晚間再度召開記者會，強調是對旅客呼籲與宣導，但前一天還表示會勸導使用者並制止，今天則改口不會勸阻民眾使用行動電源。

記者孫宇莉：「台北捷運針對行動電源，寄出全新規定，不過不少人都『霧煞煞』搭車到底能用還是不能用，不過台北捷運今天重申，只是勸導並非禁用。」

因為日前才發生，行動電源自燃事件，濃濃煙霧瀰漫捷運車廂，旅客驚慌下車，雖然沒有造成人員受傷，但北捷重視安全議題，除了宣導應使用，符合國家標準的行動電源，在捷運系統內，也呼籲旅客勿用行動電源，引發討論。

就有網友質疑，捷運站內這麼多行動電源租借站，難道也要拆除嗎？還有議員指出，北捷的行動電源「自燃事件」，近3年發生「5件」，以每日超過200萬人次運量來看，平均發生率低於百分之0.000001，屬於極稀少事件。

民眾：「感覺是有點急於立這個規定，然後可能沒有多方面的考量。」議題不斷延燒，北捷24日晚間再度召開記者會，重申勿用行動電源，只是宣導呼籲性質，但前一天北捷還表示，針對使用者會柔性勸阻，今天則改口。

北捷公共事務處副處長謝欣豫：「我們提出的是希望大家儘量，儘量在搭捷運的時候，儘量不要使用，不可能去禁用，那也不會去制止或勸阻大家來使用，但是就是請大家來共同關切一下自己的安全，跟公共的安全。」

北捷強調新規定的出發點，是希望能夠確保旅客搭乘捷運的安全，也對溝通落差，造成誤會而致歉。

民眾：「其實每個人拿的行動電源都不太一樣，我覺得源頭管制，讓製造商去通過檢驗，然後再出來賣，這樣可能大家比較接受一點。」但也有民眾認為，比起呼籲勿用行動電源，政府更應從源頭把關，讓不合格的行動電源從市面絕跡，保障使用者與公眾安全。

