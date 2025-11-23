自爆健身房將插旗廈門！館長稱「金主超大咖」引揣測

記者廖品鈞、陳志峰／台北報導

網紅館長陳之漢先前遭前員工毀滅式爆料，還扯出中資疑雲，不過似乎不影響他的「西進」計畫，因為他在直播中透露，健身房品牌將在中國落地，而且連資金都到位，金主非常大咖，究竟是誰呢？資深媒體人陳東豪爆料，可能就是永利澳門總裁陳志玲，她不僅是中國政協江西省委員會常務委員，身價粗估上億元，2019年時任高雄市長韓國瑜到澳門，陳志玲也親自接待，當場宣布下訂6600萬的花卉訂單。

健身網紅館長。

網紅館長陳之漢（2025.11.20）：「成吉思汗健身房可能會在大陸落地了，第一個落地的位置就是廈門。」

不甩近期遭前員工爆出的黑料，館長陳之漢直播中宣布，健身房品牌將進軍中國，首間將在廈門開幕，不僅如此，連資金都到位。

網紅館長陳之漢（2025.11.20）：「品牌的東西、直播的東西、還有這些整個商務、公司的架構、抖音的流程，全都都弄好了，而且找到非常非常大的老闆，我現在講也沒人信。」

讓館長直呼超大咖的金主究竟是誰？外界紛紛揣測可能是她…

館長與永利澳門的總裁陳志玲開心吃冰。

網紅館長陳之漢（2025.10.27）：「一左一右。」

永利澳門總裁陳志玲（2025.10.27）：「來，你就是好漢子。」

今年10月，館長到北京登長城開直播，跟身穿紅衣的女子鏡頭前有說有笑，一起吃冰留下合影。她就是永利澳門的總裁陳志玲，來自台灣的她，是澳門賭場女強人，同時，也是中國政協江西省委員會常務委員，身價粗估突破上億。

陳志玲背景。

2019年時任高雄市長韓國瑜到澳門，同樣是陳志玲親自接待，還大手筆下訂新台幣6600萬的花卉訂單。

陳志玲也曾親自接待韓國瑜。

資深媒體人陳東豪：「因為賭場又是一個特許行業，所以她跟中國官方一定有非比尋常的關係。那永利是澳門六大賭場之一，所以陳志玲的身份看起來，還蠻符合這個館長所講的這個條件，女性董娘大咖，（如果）有中方的合資的話，那把館長當作一個統戰樣板，這個就還蠻明確的。」

儘管被前員工爆料收受紅錢，館長持續推動「西進」計畫，如今更要在中國插旗健身房事業，隨著背後金主呼之欲出，紅色標籤恐怕很難撕下。

