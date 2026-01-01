自爆參加府前元旦升旗很興奮 鄭麗文：韓國瑜稱讚像白雪公主

國民黨主席鄭麗文上午主持國民黨自辦元旦升旗。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

今天是元旦，國民黨主席鄭麗文上午繼2006年元旦前主席馬英九後，再度以「在野」的國民黨主席身分參加總統府前升旗典禮。鄭會後於國民黨自辦升旗典禮自爆，立法院長韓國瑜在府前升旗典禮接待室中稱讚鄭像白雪公主。

但鄭麗文補充，韓國瑜不是說她顏值像白雪公主，只是說接待室都是男生，萬綠叢中一點紅，自己是唯一的女生，但她仍要把這個好心情、正能量，跟所有參加國民黨自辦升旗的好朋友分享。

至於升旗典禮上是否有與總統賴清德互動？鄭麗文坦言沒有遇到，因賴是後來典禮中間才到前面跟大家一起參加升旗典禮。媒體追問，賴進場時一度朝鄭所在方向揮手，鄭也直言，「應該不是跟我揮手，我沒有看到」。

廣告 廣告

鄭麗文說，因賴清德進場後有跟五院院長握手，握完手後就回到自己位置上了，所以與賴沒有交流。媒體再追問是否失望？鄭則回應，順其自然就好了。

不過鄭麗文也透露，在接待室有遇到行政院長卓榮泰，還與卓、韓國瑜一起從總統府走到前面的廣場，但與卓只有簡單寒暄而已。

鄭麗文說，早上參加總統府的升旗典禮，心情非常開心、興奮，接待室遇見韓國瑜，韓說「主席你像白雪公主一樣」，自己則回應「我會樂一整年」。

更多太報報導

「不可能」讓何志勇與高虹安民調整合 藍：後續不排除黨紀處分

藍白整合期程出爐 藍：農曆春節前確定新北、宜蘭、嘉義市黨內縣市長提名人選

縣市長選舉藍罕見選前一年提名？僅朱立倫主導的2022提名符合鄭麗文標準