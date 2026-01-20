自爆唯一一次氣趙少康 鄭麗文：4年前說要選國民黨主席後又不選

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

中廣前董事長趙少康今發表「七十少年：趙少康的時代現場」新書，國民黨主席鄭麗文也出席致意。但一撇去年黨主席選舉時的交手心結，鄭致詞時提到，認識趙多年唯一生一次氣，就是趙4年前說要選黨主席後又不選。

鄭麗文表示，第一次見到趙少康是大學一年級，當時趙與民進黨前主席謝長廷就台大體育館公開辯論，自己那時候是謝的啦啦隊，只是人生真很特別，趙後來變老闆，自己進出飛碟與News98多次，那段時間是歲月靜好的時刻。

但鄭麗文也提到，當時趙少康出賣自己一次，當時擔任國民黨主席的吳敦義邀請擔任黨副祕書長，輔選當時為立委的盧秀燕選台中市長，當年也是韓流要起來那年，本來拿趙當擋箭牌，結果趙竟說去幫忙沒關係，只好請假助選。

不過趙少康說，認識趙少康多年，唯一生一次氣是4年多前趙忽然說要選國民黨主席，當時很多助選想法，結果趙又說不選。

鄭麗文也透露，擔任民進黨籍國大時，新黨邀請座談，對象是現任民眾黨立委黃珊珊，原本當時一直以為開放老兵返鄉是民進黨爭取的，那天才知道是趙少康爭取的，印證同一歷史現場因在不同陣營，敘事完全不一樣。

鄭麗文說，得知趙少康新書，發覺怎麼這麼小一本，起碼也要兩倍後，果然很多精彩故事沒有在裏面，提醒趙人生70才開始，趕快寫下一本。

