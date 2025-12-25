自爆大巨蛋「假唱」！朱孝天公開「驚人隱疾」反挨網轟：還想要怪誰

記者蔡維歆／台北報導

五月天阿信促成天團「F4」合體，，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。阿信逐一點名感謝言承旭（Jerry）、周渝民（Vic）、吳建豪（VanNess），也感謝當年促成經典延續的重要推手「柴姐」，更特別提到無法到場的朱孝天（Ken），一句「我不忍心這個四面台始終空著一個角落」，簡短卻溫柔的一句話，被不少粉絲形容是「阿信式的善良」。如今微博卻瘋傳數張對話截圖，內容只見朱孝天爆料在台灣及北京鳥巢演出都是「假唱」，引發熱議。

廣告 廣告

朱孝天自爆在台北大巨蛋及北京鳥巢都是「假唱」。(圖／翻攝自微博)

微博瘋傳朱孝天在VIP群組裡面爆料唱歌時會跑調（走音），原因在於自己的耳朵會「噪性傷害」，導致持續性的耳鳴。對於說的是否屬實，他表示在網路上的影片都可以佐證，而且仍堅持「開全MIC」演唱，在於絕對不能夠欺騙消費者，接著再次爆料：「我在台北小(大)巨蛋和北京鳥巢，其實都跑調（走音）了，但是放出來的視頻裡都聽不出來，大家可以琢磨一下」。還要求粉絲截圖流傳出去，再次引發網友怒火開轟：、「感覺他瘋了」、「真的死命要蹭」、「自己沒本事巡演，還想要怪誰」、「體面一點吧，不然只會被看笑話」。

而先前有網友在朱孝天的粉絲群聊中轉述阿信的發言，提到「未來會努力讓大家看到完整陣容」，不料朱孝天卻冷冷回應：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧。」，不少人看到也直言難以理解，留言區湧入批評聲浪，包括「這就真的有點沒格局了」、「他這個情商，路只會越走越窄」。

更多三立新聞網報導

求償1200萬協商破局！范姜彥豐、粿粿正面對決 平安夜出庭調解離婚

263萬正妹網紅不忍了！痛訴慘遭男偶像霸凌：被逼到一度想輕生

為剴剴案現身！郁方淚崩「點名惡保母姊妹」開轟：投胎下地獄吧

上海開唱重摔濺血！阿信平安夜再公開發聲 ｢最新傷況」曝光了

