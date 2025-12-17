自爆對「行政院不副署」有不同看法！王世堅：身為執政黨就要萬事隱忍

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德日前邀51席綠委進行便當會，討論如何因應朝野僵局。會後，行政院決定不副署《財劃法》，傳出面對後續藍白強行通過的爭議法案，也將採取相同方式。對此，民進黨立委王世堅今（17）日說，即便他有不同看法，但他也沒有多發言，因為此時國事如麻，「做」比「說」更重要。

針對傳出柯建銘主張沒有不副署空間，民進黨立委王世堅今（17）日說，即便他有不同看法，但他也沒有多發言。（許詠晴攝）

王世堅會前受訪表示，事到如今，身為執政黨立委，要看黨怎麼決定，他們只能就跟著遵守，即便他個人有不同看法，但他在便當會那天就沒有發言，此時國事如麻，怎麼「做」遠比「說」重要得多。

王世堅認為，執政要有幾個原則，比如抓大放小，事項細節應該分層處理，如果在政治上都往小處著眼、意氣之爭，就會犯下很大的毛病，見小不見大，現在大家討論的那些，不是那麼重要，又不是事情解決了，從此就國泰民安、萬世太平。

王世堅喊話，不要再枝枝節節、意氣之爭，要往大的方向去想，他既然沒有發表看法，也只能接受黨的安排，大家就遵守，只是希望未來能夠有所改變，那天沒有發表意見的也不止他一個，可能大家沒太多時間思考這些。

至於媒體報導柯建銘曾在便當會上主張「沒有不副署的空間」，王世堅說，不知道他的看法，但柯總召有缺點也有優點，否則怎能稱霸政壇二、三十年，他當然有很老道的看法，但總會跟大家殊途同歸，認為執政黨最終要負最大責任，希望這點民進黨能深思。

王世堅指出，即便在野黨有蠻橫野蠻的地方，也有不講理的地方，但身為執政黨就是要萬事隱忍、委屈求全，盡量用協商化解衝突，求同存異，這是民主常規，民主政治沒辦法永遠一帆風順，本來就有不同政黨、不同聲音，沒辦法每件事一步到位，所有改革都必須一步步達成。

