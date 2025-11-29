自爆性愛分離！女星結婚2年「同意尪跟別人做」 唯一條件曝光

娛樂中心／綜合報導

宇珊自招性愛分離。（圖／翻攝自臉書）

34歲女星宇珊（劉宇珊）當年參加《大學生了沒》節目單元爆紅，後來成為女團「Popu Lady」一員踏入演藝圈，而如今的她早已在2023年成為人妻，日前登上節目談到感情觀時，自招是性愛分離，甚至表示同意老公外出解決性需求，讓在場來賓驚訝不已。

宇珊在開啟話題以前，還先給網友打預防針，幽默喊話他們「不要罵我好不好」，表示純粹分享個人感覺，隨後便透露在愛情方面屬於「精神跟肉體可以分離的人」，提到結婚後兩人都不能夠肉體出軌，但萬一不幸發生，她會先自省，去探究為何會發生這樣的事情。

宇珊認為老公如果想要出去解決需求，自己會答應。（圖／翻攝自臉書）

宇珊解釋假如肉體方面無法滿足老公，會希望雙方繼續努力看看，宇珊形容親密關係的慾望就像吃飯一樣，「它是一個需求」，表示能夠理解10年來都吃同樣的飯，「有可能會膩」，對宇珊來說親密關係並非愛情，假如雙方無法達成平衡，她便會同意另一半出去解決，「我不會不答應他」，但唯一的前提是不能欺騙，而且要在溝通過後才能夠施行。



宇珊提出唯一條件是不可以欺騙。（圖／翻攝自臉書）

