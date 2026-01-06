自爆拒絕墮胎被解雇！女律師告呂秋遠求償150萬元 法院裁定1/30宣判

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

律師林沄蓁於2023年間，與律師呂秋遠未婚生下一女。林沄蓁指控，自己在懷孕後因拒絕墮胎，遭呂秋遠以言語施壓並違法解僱，涉及職場懷孕歧視。提告向呂秋遠求償精神損害150萬元。台北地方法院今（6）日開庭審理、完成言詞辯論，裁定於本月30日上午9時30分宣判。

林沄蓁（左）控訴自己在懷孕後因拒絕墮胎，遭呂秋遠（右）以言語施壓並違法解僱（圖／取自林沄蓁臉書、呂秋遠臉書）

林沄蓁在庭上主張，呂秋遠當時對她表示「等到2點診所開了，該做的事做一做」、「我會跟張姐說，讓你請假，愛請多久就請多久」，顯示若她依指示墮胎，僱傭關係即可持續；反之，若拒絕墮胎，便遭要求離職。她認為，是否墮胎與能否繼續在事務所任職之間具有高度關聯。

林沄蓁並指出，呂秋遠無法提出書面勞動契約，也未提供完整的出勤與加班紀錄，顯示並未依法計算其實務訓練時數。她強調，雙方於2023年2月20日面試後即成立不定期勞動契約，不會因同年6月12日實務訓練完成而消滅；她是在同年8月2日拒絕依指示前往診所墮胎後，遭強迫離職，並非如對方所稱因實習期滿而離開。

林沄蓁表示，自己因拒絕墮胎而遭違法解雇，孕期中頓失經濟來源，承受巨大身心壓力；加上呂秋遠自訴訟開始以來說法反覆，拖延審理進程，導致其精神痛苦持續加深，因而請求150萬元精神慰撫金。

對此，呂秋遠委任律師則主張，林沄蓁實習期間為2023年3月1日至7月31日，案發時勞動契約已屆期消滅；且她於6月12日後仍以實習律師身分出庭，並非不定期僱傭關係，多提供勞務亦不應視為契約延續。庭後，法官諭知全案辯論終結，定於1月30日上午9時30分宣判。

