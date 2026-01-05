自爆曾建議陳佩琪選2026 黃國昌直指「她會贏」、曝柯文哲態度

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

佈局2026選舉，民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪先前曾被點名參選澎湖縣長，現任黨主席黃國昌今（5日）接受專訪爆料，他曾建議柯文哲，陳佩琪有沒有可能去參選「某個地方」，但柯說「不要啦」。黃國昌還說，他當時開口也很不好意思，「因為她會贏啊」，至於是哪個縣市，黃不願多談。

黃國昌上午接受網路節目《誰來早餐》專訪，主持人問到，怎麼看先前有人喊陳佩琪可以選台中、柯文哲選台南或高雄之類的，而民眾黨在南部有可能提名縣市長人選嗎？或是談藍白合？黃國昌指出，自己要想嘛，因為如果距離太遠，要他徵召這個人去跟國民黨比民調，他不會做這個事，譬如今天有個張三、李四說要選，希望黨徵召，但總是要看看你份量夠不夠，不然不是浪費大家時間嗎？

話鋒一轉，黃國昌透露，陳佩琪的狀況比較特殊，他可以這樣講，他有跟柯文哲建議過陳有沒有可能去選某一個地方，但柯說「不要啦」，因為陳佩琪其實很辛苦，家裡面的事已承受很大的壓力。

黃國昌提到，當然他跟柯文哲開這個口時，是很不好意思，「因為她會贏啊」，他就先問問看「老大」（指柯文哲）；至於是選哪個地方，黃國昌不願多談，他強調自己絕對聽「老大」的，「老大怎麼說，就怎麼做」。

黃國昌也說，柯文哲這幾天去嘉義市是很有策略性的，民眾黨現在南台灣真的比較弱，他跟柯的分工是北台灣自己顧、南台灣柯文哲顧。

