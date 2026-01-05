自爆曾建議陳佩琪選2026 黃國昌：她會贏
[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌今（5）日接受專訪時透露，過去曾建議前主席柯文哲讓妻子陳佩琪是否有可能參選2026，評估「她會贏」，而當時柯文哲則是拒絕，至於是哪個縣市，黃國昌回應因為沒有後續，不願多談。
黃國昌今日接受《誰來早餐》專訪，主持人詢問民眾黨佈局2026被問及民眾黨2026年地方選舉布局，「陳佩琪選台中，柯文哲有要選高雄？」對此黃國昌回應，過去曾建議柯文哲讓陳佩琪去選，而當時柯文哲則回應「不要啦」。
被追問是哪一個縣市，黃國昌坦言當時開這個口自己很不好意思，但評估認為「她會贏」，至於是哪個縣市，因為沒有後續，「縣市就不要說了」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
黃國昌今早簽辭職書了！兩年條款不讓步 曝柯文哲曾勸留立院
柯文哲護昌喊「焦土政策」！他諷：上次喊是環南市場群聚確診
柯文哲被關稱一笑置之 陳佩琪：多少支持者向賴清德磕頭讓你就醫
其他人也在看
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 13
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 20
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 15
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 42
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 22 小時前 ・ 41
韓國影帝安聖基過世享壽74歲⋯進食噎到昏迷六天仍回天乏術
韓國影帝安聖基5日過世，享壽74歲。他於12月30日在家中進食時不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救，之後一直處於昏迷狀態，在加護病房接受治療，沒想到與死神搏鬥六天後仍回天乏術。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 38
吳姍儒自嘲「壞種不斷」兒子像吳宗憲 不爽還會喊：我要換媽媽
【緯來新聞網】吳姍儒（Sandy）連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，前兩年恰巧哪年都懷胎，連懷緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
曾志偉正式卸任TVB電視總經理「新身分」曝！台上致詞自嘲：江郎才盡
72歲經典大咖港星曾志偉，近年身兼 TVB 總經理一職，任內積極推動節目改革，然而外界盛傳他即將卸下職務的消息已久，卻始終未獲本人證實。直到昨《萬千星輝頒獎典禮2025》圓滿落幕，TVB 特別在典禮尾聲頒發新增的重量級獎項「萬千光輝榮譽傳奇」，由好友譚詠麟親自遞獎，曾志偉也在台上時正式證實，自己將卸下總經理一職，轉任顧問角色。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 37
郭富城嫩妻出手闊綽！現蹤上海掃貨黃金 「3大袋戰利品」估破百萬
香港天王郭富城與小22歲的嫩妻方媛結婚多年，本就育有兩女的他們，在去年（2025）11月又迎來第三胎的誕生，家庭生活十分美滿。近日，產後回歸的方媛也曬出在上海逛金飾店的影片，其中她展現驚人購買力也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
米可白自爆2月將動刀！南下拍戲「壓力大到情緒耗盡」 親吐：昏睡兩天
女星米可白一向樂於在社群分享工作與生活點滴，4日晚間她曬出一張近照，意外透露自己即將在2月初接受鼻部手術，也同步吐露近期拍戲後身心俱疲的真實狀態，引發粉絲關心。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 11
韓國老家跨海傳噩耗！邊荷律悲痛證實父親辭世
中信兄弟知名韓籍啦啦隊員邊荷律於今（3）日突然宣布因父親驟然辭世，不得不中斷在台灣的行程，緊急返韓處理後事。她原訂當天出席台中一場一日店長活動，並已提前抵達台灣，卻因突如其來的噩耗不得不取消活動，改由另一位啦啦隊成員怡琪代班。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
扛《尋秦記》票房⋯古天樂驚傳病倒住院 睽違12年驚喜宣布來台
由古天樂、林峯、宣萱領銜主演的電影《尋秦記》，自上映以來橫掃港澳及中國大陸市場，票房連連創下影史新高。然而，在票房凱旋的背後，身兼總監製與男主角的古天樂卻驚傳因體力透支緊急住院。昨（2）日粉絲圈與影院現場紛紛傳出古天樂缺席活動的消息，引發全網對於這位「影壇勞模」身體狀況的高度關注。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 8
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 3 天前 ・ 8
小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別 登台演出喊話：妳女兒很棒
回顧事發當時，小嫻正處於學業與演出夾擊的忙碌時段。她一邊應付期末考，一邊籌備音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》，未料突然接獲父親通知，母親病危住進加護病房。她立即趕赴醫院，見證醫護人員奮力搶救的過程，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 23
郭彥均騙女兒沒搶到BABYMONSTER票！見不哭不鬧更心疼 親揭背後苦心
韓國女子團體BABYMONSTER日前在台北小巨蛋舉辦連續三天演唱會，引發大量粉絲搶票熱潮。藝人郭彥均2日在社群平台分享，自家女兒非常想看演唱會，為了讓女兒理解「很多事情不是都是應該有的」，他刻意隱瞞已買到門票的事實，讓女兒以為無法入場，沒想到女兒表現得既懂事又知足，讓郭彥均感動直呼：「她真的好乖。」陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 9