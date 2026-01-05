自爆曾建議陳佩琪選2026 黃國昌：她會贏

▲黃國昌自爆曾建議柯文哲讓陳佩琪去參選2026。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌今（5）日接受專訪時透露，過去曾建議前主席柯文哲讓妻子陳佩琪是否有可能參選2026，評估「她會贏」，而當時柯文哲則是拒絕，至於是哪個縣市，黃國昌回應因為沒有後續，不願多談。

黃國昌今日接受《誰來早餐》專訪，主持人詢問民眾黨佈局2026被問及民眾黨2026年地方選舉布局，「陳佩琪選台中，柯文哲有要選高雄？」對此黃國昌回應，過去曾建議柯文哲讓陳佩琪去選，而當時柯文哲則回應「不要啦」。

被追問是哪一個縣市，黃國昌坦言當時開這個口自己很不好意思，但評估認為「她會贏」，至於是哪個縣市，因為沒有後續，「縣市就不要說了」。

