自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約！女星看完劇本秒拒：太多問題

娛樂中心／周希雯報導

改編真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，還沒上映就爭議不斷，包括被質疑未獲當事人授權開拍、導演被起底是當年警總發言人的後代，女星李千娜失言稱「可能不是那麼嚴重」等，雖然劇組和演員都陸續發聲道歉，但爭議仍持續延燒。對此，女星賴薇拉今（7日）自爆曾獲邀試鏡，但看完劇本馬上意識到「這部不能拍，拍了之後會有太多問題」，不過該文也引發質疑，直言「妳搞錯方向！」

賴薇拉今（7日）發文表示，許多人都幫演員緩頰稱「因為不清楚歷史等等原因才接演」，她本來也很想幫出演的演員講話；不過她其實也有接到《世紀血案》試鏡邀請，「當拿到試鏡劇本的那一刻，看完劇本，我馬上就和Brandon說這部不能拍，拍了之後會有太多問題。其實完全不需要拿到全劇本，光特約角色只看了部分劇本就知道這政治色彩太濃了」。

不清楚歷史才演《世紀血案》？女星爆「被邀試鏡」看完劇本秒拒：太多問題

賴薇拉表示，許多人都說演員是不清楚歷史才接拍，不過她有不同看法。（圖／民視新聞資料照）

賴薇拉認為，歷史劇和政治劇有區別的，應該能判斷出來，加上劇本裡直接是寫事件人物本名，「所以我們能去做演員功課，把事件、能查到的文獻、人物，全部讀過了一遍」。至於當時婉拒試鏡的原因，賴薇拉則表示，「因為只拿到部分劇本，其中的三個角色，交叉比對覺得故事結構和故事敘事角度怪怪的」，同時強調對於特約演員來說，一般不會知道出品公司名稱等詳細資訊，「要特別問，問了有時候會說有時不會」。

不清楚歷史才演《世紀血案》？女星爆「被邀試鏡」看完劇本秒拒：太多問題

賴薇拉最後婉拒試鏡。（圖／翻攝「yunchilai」IG）

貼文曝光後，不少人都認同賴薇拉。但也有網友認為「政治色彩濃厚」並非此次炎上關鍵，「這次事情會炸掉，是因為他們沒有尊重當事人和意圖洗歷史」、「所以你是覺得因為太政治所以不能接，而不是因為覺得劇本有問題，跟事實可能有出入所以不能接？」、「妳搞錯了，政治劇跟政治色彩濃厚不是重點，而是不做好田調並且用加害者視角詮釋事實」、「這部戲被炎上又不是因為政治戲的關係，是製片方串改歷史而且沒有詢問過受害者家屬好嗎」、「這本來就是黨國時代針對黨外人士的一樁慘案，怎麼可能不擺脫政治」。









