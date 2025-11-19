自爆曾為許信良助選員 朱立倫：民主是台灣最重要的根與力量

許信良桃園中壢事件48週年紀念暨天命新書發表會，朱立倫出席。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

民進黨前主席許信良今舉辦新書《天命》發表會，應邀出席的國民黨前主席朱立倫傍晚在臉書表示，這不只是一場新書活動，更像是回到當年桃園民主起步的現場，再一次思考台灣的未來要怎麼走，還自爆曾當許的助選員。

朱立倫表示，民主是台灣最重要的根與力量，也是我們最珍貴的資產，民主不是某一個政黨的專利，而是大家共同守護的價值；即使意識形態不同，但民主的核心不能被改變，這是自己一生堅定的信念。

朱立倫也提到，48年前自己還是建中高二的學生，許信良參選桃園縣長，自己自願當他的助選員，到處替他拉票。那一段歷程，不只是一次的地方選舉，更是深深影響了我們那一代年輕人的民主啟蒙。

廣告 廣告

朱立倫表示，許信良當年對政治的反思，啟發自己「政治應該以民為本」，許對土地開發、公共政策、環境污染的批評，也成自己任桃園縣長時重要改革方向，兩人一棒接一棒、一代接一代，才有今天成長快速、具活力的桃園。

朱立倫說，從前縣長吳伯雄、許信良、呂秀蓮、自己、吳志揚，前桃園市長鄭文燦、現任市長張善政，桃園的發展沒有分藍綠，只有共同的目標；桃園更好，人民更好，這就是桃園民主的精神，也應該是台灣民主的方向。

朱立倫認為，台灣走到今天，不論立場如何、支持誰、屬於哪個政黨，大家都應該記得「台灣好、人民好，才是政治最重要的目的」，讓我們繼續一棒接一棒，不分黨派，一起守護台灣、前進民主。

更多太報報導

4年黨副主席生涯落幕 連勝文肯定朱立倫不分區立委提名杜絕金錢交易

分析／「反朱派」重掌國民黨喊「團結」 應先從正視朱立倫任內政績開始

分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料