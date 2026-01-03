自爆曾被老公李永得「當花瓶」 邱議瑩認了有夠恰：會把市民惜命命

民進黨高雄市長初選政見會今天登場，對於如何重塑「政治性格」，綠委邱議瑩強調，她深知「做什麼要像什麼」。邱議瑩還說，過去擔任客委會副主委時，當時的老闆是丈夫李永得，多年李永得後告訴她，一開始看到人事派令時，認為邱議瑩是花瓶，「但幾年後，我讓他刮目相看。」

邱議瑩。（圖／中天新聞）

邱議瑩表示，自己是一個直率，但是敢愛敢恨的人，很多人對她的印象是「有夠恰、有夠派」。這麼兇的人能否扮演好行政首長的角色？她坦言，在立法院面對議事衝突，為了民主，為了正義，我們該兇就要兇；為市民爭取權益，照顧市民的時候，「我會把大家惜命命」。她還舉例指出，總統賴清德擔任立委時，面對國民黨阻擋軍購，他比誰都還要兇悍；高雄市長陳其邁擔任立委時，他在立法院的強悍也是無人能出其右，競選市長的時候，很多人也不太相信他能夠成為「暖男」，但是他現在卻是全高雄、全台灣最暖的男子。

邱議瑩強調，自己深知做什麼要像什麼，「我過去在擔任行政院客委會副主委的時候，我還記得當時我的老闆叫做李永得，他在很多年之後才告訴我，一開始看到這樣的人事派令，他認為邱議瑩只是個花瓶。他從不覺得從民意代表出身的，人能夠好好的扮演好政務官的角色。但是幾年後，我讓他刮目相看！」她也知道，當一個行政首長要能夠協調，要能當「桶箍」，爭取經費的時候，該強勢就強勢，該柔軟就柔軟。

民進黨立委許智傑。（資料圖／許智傑辦公室）

許智傑表示，他擔任過鳳山市長，深知府院、府會和諧非常重要。在高雄，沒有那麼多政黨政治的色彩，而現在高雄得政治色彩會那麼嚴重，是從韓國瑜開始的，「我想我的政治性格本來就比較偏中庸，我相信我可以在地方當一個很好的市長。」

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

賴瑞隆說，大家都認為他的特質是是穩健、理性、溫和，他是國會助理出身，後來進入高雄市府，歷任建設局、觀光局、新聞局和海洋局長，協助前市長陳菊經歷過朝小野大的階段，「在整個政治上面的整個協調方面，我相信我是具備有相當的能力的。」

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺認為，在高雄的經營、在高雄的服務不分黨派，撇開意識形態，如何讓我高雄宜居，還要樂業，除了在歷任的市長、歷任的縣長的基礎之上，能夠讓高雄縣市合併之後的高高屏宜居，是最基本的基礎；如何樂業，這是接下來的首長最重要的任務，她已經準備好，也感謝賴清德總統、美國川普總統、日本首相高市早苗對她的產業政策掛保證，這樣的訴求，不管是傳統產業、服務業、農漁業，以及高科技產業的在地化設備的高雄隊，「一定能夠得到高雄各黨派的市議員、各黨派的所有的高雄人來支持林岱樺。」

