自爆柯文哲要她「別對國政發表意見」！陳佩琪：我都有聽進去
記者陳思妤／台北報導
民眾黨前主席柯文哲的太太陳佩琪多次發文批評時政，或抱怨柯文哲在台北看守所時的生活。她今（29）日發文稱，25日接受民眾黨副秘書長許甫專訪前，柯文哲要她「不要嘴他」，不可對國政發表意見，這她都有聽進去，但事後看到新聞的反應，她好像走進了去年柯文哲被莫名其妙羈押的那四個月。她還曝光了柯文哲1個月前剛剪完頭髮的照片，聲稱和獄中的寵物美容師修剪的完全不同，專業的，就是不一樣。
陳佩琪今天再度於社群平台發文稱，柯文哲九月初出來後，感覺好像轉性了，以前跟他一起搭車跑活動，他都在車上看「量子力學」，不過最近都改看起「萊爾校長」來了，看著、看著， 不自覺就在電腦前自顧自地哈哈大笑起來，他說，「這太好笑了、太好笑了，作者太有才了…」。
陳佩琪指出，2024年選後她不曾再上過專訪， 一年來只參加過幾場零星記者會，那天許甫邀她上節目，有點猶豫要講什麼，是有跟柯文哲討論過，「先生說就談談家中的生活大小事啊，小草也很關心，還交代我說不要嘴『他』啦，不可對國政發表意見啦，這我都聽進去了，他也同意我拿他獄中手寫筆記去上節目分享」。
陳佩琪表示，柯文哲說自己背負小草和眾多社會支持者的期待，在獄中也鞭策自己不可頹廢、沮喪，要趁這段時間充實自己，獄中沒學習工具，所以就每天看書， 看不懂的就把問題寫下來，出來後每筆疑問都上網去查，清楚了，就用筆劃掉， 他說這段時間就像學生重拾書本一樣， 自覺學問增長很多。
陳佩琪說，那天上節目前幾分鐘和許甫聊天，問許甫要問些什麼，許甫只鼓勵她講出心底話，分享柯文哲生活的點滴給小草，而她心中最想講的是830那場走讀活動，除了民眾黨黃國昌的成功帶領外，還有許多黨工職和支持者的全力投入，那天很熱，她一直關心他們的身體狀況，畢竟是以家裡去年830沒證據被搜索這種不公不義的司法訴求當主軸，心中極度感謝他們，所以在節目上花了一點時間去訴說感謝。
陳佩琪聲稱，事後看到新聞的反應，她好像走進了去年柯文哲被莫名其妙羈押的那四個月，名嘴、酸民、政論節目一陣瞎掰汙衊（彼特幣、冷錢包、現金三億藏家中）的時光隧道中，單單僅是感謝黨公職的一段節目， 竟可以掰成是為了「先生復出開路」，暗示「國昌主席可以走了」。她直呼，哇！這瞎扯功力之深和內容之離譜，超乎她想像，不過也是讓她驚覺到，原來要當名嘴，還是要有點瞎掰的功力才行。
陳佩琪還曝光一個月前柯文哲去本藏寺院前拍的照片稱，那時他剛剪過頭髮，和獄中的寵物美容師修剪的完全不同，專業的，就是不一樣。接著，她還透露了柯文哲的假日早餐，給了一杯牛奶、一個麻糬和一小瓶牛樟菇，坐上餐桌、要吃前就顯露出他本性來了，噴嚏是打個不停，天氣急遽變化，過敏的人多保重了。
更多三立新聞網報導
徐春鶯被押！吳靜怡稱紅色蜘蛛網證據：柯文哲被染紅、被養紅，只想紅？
轟民眾黨是紅統利益結合！吳欣岱看徐春鶯被收押：不意外
徐春鶯被押 卓冠廷提柯文哲昔日力挺言論酸：可以評論了吧？
黃國昌恐拋棄民眾黨？吳崑玉揭他背後「這盤算」
其他人也在看
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 22 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 17 小時前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
吳姍儒大讚許瑋甯、邱澤「21世紀最美新人！」 被問第三胎嚇傻了
吳姍儒今（28日）與老公王陽開出席許瑋甯、邱澤婚宴。她4年前結婚時老公沒有受訪，王陽開特地補感言說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活當中。」吳姍儒回憶上一次來台北文華東方，還是結婚時，至今已經隔了4年，夫妻倆今一同出席，兩個孩子則在家拜託家人、保母照顧，她笑說很開心能來參加婚禮，更說：「21自由時報 ・ 16 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 2 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 1 天前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 3 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
香港惡火死傷慘重！余文樂「突曬重機照」挨轟 急刪文改發聲明滅火
44歲香港男星余文樂近日因社群貼文引發討論。余文樂自2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚後，育有一子一女，並隨家人定居台灣。27日他在社群平台分享騎重機照片，並附文「Road trip 男人的浪漫」，部分網友因此質疑他在香港大埔火災期間未表達關注，而忙於個人休閒活動。隨後，余文樂立即刪除了相關貼文，並轉發多則火災報導及救助資訊。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到
藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，但他坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。受訪時，邱澤和許瑋甯被要要求親一下，兩人互相親吻臉頰長達33秒，聽到現場攝影師表示不是蓋印章，許瑋甯害羞地笑出來，畫面相當甜蜜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
陳美鳳曾跟邱澤傳緋聞！ 現身婚禮：媽媽都在笑
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。陳美鳳跟邱澤的媽媽是好友，因為交情太好還被傳過緋聞。她今天穿著一身白色套狀現身，被問到包了多少，她表示，「心意心意啦！」被問到包包多少錢，「沒有多少啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前