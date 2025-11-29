自爆柯文哲要她「別對國政發表意見」！陳佩琪：我都有聽進去

記者陳思妤／台北報導

陳佩琪和柯文哲的合照（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲的太太陳佩琪多次發文批評時政，或抱怨柯文哲在台北看守所時的生活。她今（29）日發文稱，25日接受民眾黨副秘書長許甫專訪前，柯文哲要她「不要嘴他」，不可對國政發表意見，這她都有聽進去，但事後看到新聞的反應，她好像走進了去年柯文哲被莫名其妙羈押的那四個月。她還曝光了柯文哲1個月前剛剪完頭髮的照片，聲稱和獄中的寵物美容師修剪的完全不同，專業的，就是不一樣。

陳佩琪今天再度於社群平台發文稱，柯文哲九月初出來後，感覺好像轉性了，以前跟他一起搭車跑活動，他都在車上看「量子力學」，不過最近都改看起「萊爾校長」來了，看著、看著， 不自覺就在電腦前自顧自地哈哈大笑起來，他說，「這太好笑了、太好笑了，作者太有才了…」。

陳佩琪指出，2024年選後她不曾再上過專訪， 一年來只參加過幾場零星記者會，那天許甫邀她上節目，有點猶豫要講什麼，是有跟柯文哲討論過，「先生說就談談家中的生活大小事啊，小草也很關心，還交代我說不要嘴『他』啦，不可對國政發表意見啦，這我都聽進去了，他也同意我拿他獄中手寫筆記去上節目分享」。

陳佩琪表示，柯文哲說自己背負小草和眾多社會支持者的期待，在獄中也鞭策自己不可頹廢、沮喪，要趁這段時間充實自己，獄中沒學習工具，所以就每天看書， 看不懂的就把問題寫下來，出來後每筆疑問都上網去查，清楚了，就用筆劃掉， 他說這段時間就像學生重拾書本一樣， 自覺學問增長很多。

陳佩琪說，那天上節目前幾分鐘和許甫聊天，問許甫要問些什麼，許甫只鼓勵她講出心底話，分享柯文哲生活的點滴給小草，而她心中最想講的是830那場走讀活動，除了民眾黨黃國昌的成功帶領外，還有許多黨工職和支持者的全力投入，那天很熱，她一直關心他們的身體狀況，畢竟是以家裡去年830沒證據被搜索這種不公不義的司法訴求當主軸，心中極度感謝他們，所以在節目上花了一點時間去訴說感謝。

陳佩琪聲稱，事後看到新聞的反應，她好像走進了去年柯文哲被莫名其妙羈押的那四個月，名嘴、酸民、政論節目一陣瞎掰汙衊（彼特幣、冷錢包、現金三億藏家中）的時光隧道中，單單僅是感謝黨公職的一段節目， 竟可以掰成是為了「先生復出開路」，暗示「國昌主席可以走了」。她直呼，哇！這瞎扯功力之深和內容之離譜，超乎她想像，不過也是讓她驚覺到，原來要當名嘴，還是要有點瞎掰的功力才行。

陳佩琪還曝光一個月前柯文哲去本藏寺院前拍的照片稱，那時他剛剪過頭髮，和獄中的寵物美容師修剪的完全不同，專業的，就是不一樣。接著，她還透露了柯文哲的假日早餐，給了一杯牛奶、一個麻糬和一小瓶牛樟菇，坐上餐桌、要吃前就顯露出他本性來了，噴嚏是打個不停，天氣急遽變化，過敏的人多保重了。

陳佩琪曝柯文哲剛剪頭髮的照片稱，和獄中的寵物美容師修剪的完全不同，專業的，就是不一樣（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪曝光柯文哲的假日早餐（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

