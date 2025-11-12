自爆民眾黨民調只輸李四川！黃國昌今突喊：內部民調不是拿出來炒新聞

記者詹宜庭／台北報導

針對2026地方選舉，民眾黨主席黃國昌昨晚接受《POP大國民》專訪時表示，根據民眾黨內部民調顯示，台北市副市長李四川跟民進黨立委蘇巧慧比是贏的，他跟蘇比也是贏的，但必須承認李四川贏得比自己多，數字不會騙人。然而，有媒體今（12日）在立法院追問此事時，黃國昌竟回「這是民眾黨內部民調，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞」。

黃國昌昨日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪時指出，國民黨有他們黨內民主程序與機制，民眾黨都尊重，目前新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷等人，都有參選意願，但從民眾黨的角度來看，自己會先等國民黨內初選程序結束後，再看看有什麼安排，他也承認，李四川贏得比自己多，數字不會騙人。

媒體上午問及「新北市長民調坐二望一是長期的趨勢嗎？」黃國昌竟回，「這是民眾黨內部民調，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞」。

