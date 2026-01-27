自爆激戰男主角！火辣女星《重返沉默之丘》享受被追逐

漢娜艾蜜莉安德森飾演女主角「瑪麗」。（圖／車庫娛樂）





億萬票房恐怖片經典電影《沉默之丘》正宗電影續作《重返沉默之丘》（Return to Silent Hill），台灣首週末3天票房570萬元，榮登新片票房冠軍，中國票房成績也不俗，首週末3天票房約6600萬人民幣（約新台幣3億元），登上上映該週票房冠軍。

加拿大女星漢娜艾蜜莉安德森（Hannah Emily Anderson）曾經參與過《X戰警：黑鳳凰》等片，這次在《重返沉默之丘》裡飾演女主角「瑪麗」，她透露自己跟男主角「詹姆斯」本來在片中會有一場性愛戲，後來因故刪除，不過卻讓漢娜艾蜜莉安德森與飾演詹姆斯的傑瑞米爾文慶幸不已。

《重返沉默之丘》現正熱映中。（圖／車庫娛樂）

談到《重返沉默之丘》裡最喜歡的怪物，艾蜜莉安德森表示是「護士」，當初看首集《沉默之丘》電影時，她就對「護士」留下深刻印象，很高興這次有機會在大銀幕跟她們同台演出，「那些扮演怪物的舞者……她們太厲害了，被她們追著跑一整天很有趣。」

《重返沉默之丘》導演克里斯多福蓋斯（Christophe Gans）是最受歡迎的首集《沉默之丘》電影導演，他透露當年《沉默之丘》第一集獲得成功後，製片團隊打算開拍續集，但他不認同製片團隊想要的方向，「他們想要打造像《惡靈古堡》系列那樣的東西。他們講了很多關於《惡靈古堡》的事，因為他們也擔任該系列的製片。」

然而，克里斯多福蓋斯認為《沉默之丘》跟《惡靈古堡》的粉絲是不一樣的，「我是《惡靈古堡》的死忠粉絲，我很喜歡這些遊戲，但我覺得它比較偏向動作片，《沉默之丘》則更適合把恐怖片當作浪漫體驗來欣賞的人。」《重返沉默之丘》現正熱映中。



