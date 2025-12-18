自爆聯繫海協會率團訪中被拒 吳豊山自作主張、觸犯紅線「被下台」

海基會董事長吳豊山宣布請辭。 圖：謝莉慧/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 海基會董事長吳豊山今（18）日宣布請辭，並工作到今年12月31日。他說，總統賴清德12日有約見他，並徵詢對海基會的人事意見，他欣然同意讓賢。他並說明他的首要職責是恢復兩岸對話，並有「三階段」工作。據了解，高層認為吳動作太多、自作主張，因此觸犯紅線，進而「被下台」。但總統府將繼續借重其專業擔任資政。

海基會今日下午召開董監事會議，吳豊山開頭就說道，今天是他最後一次主持董監事聯席會議。他說，上個禮拜五，總統約見，徵詢對海基會人事意見，因為都說下台背影要漂亮，所以他欣然同意讓賢，工作到12月31日下台一鞠躬。

吳豊山指出，恢復對話是他的首要職責，因此上任後第一階段，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

吳豊山並指，第二階段，他透過私下熱心管道，建議海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略；我只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便。後來傳話管道回覆：對岸可以理解本人用心良苦，但是說「九二共識」沒有再釐清的必要。稍後，另一管道傳話過來，說如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識。針對對岸此項建議，他曾多方努力，但不得要領。

吳豊山表示，第三階段，他於7月10日依據兩岸在1993年制定的「兩會聯繫與會談制度協議」，正式傳訊海協會，言明本人將於近期內率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續，但海協會迄今已讀不回。

據了解，高層認為吳豊山動作太多、自作主張，因此觸犯紅線，進而「被下台」。另據了解，總統府將繼續借重其專業擔任資政。

