自爆藍營內部「希望她做這件事」 鄭麗文拒絕：國民黨同志應該要熟悉遊戲規則

面對即將到來的九合一大選，國民黨在台中、新北等「重點戰區」的人選尚未底定，令支持者感到憂心；國民黨主席鄭麗文今（9）日受訪表示，協商破局才可能進入初選，並透露黨內希望她直接安排特定人選。鄭麗文強調，自己不是太上皇、不會指定任何人選，一切都按照遊戲規則走。

針對台中市長提名的「姐弟之爭」，鄭麗文在《歷史易起SHOW》節目中表示，除非協商破局，不然不會走到初選，自己不會因人設事、更不會為特定候選人量身訂做規則，全部依照國民黨的提名辦法。至於外界認為「提名進度過慢」一事，鄭麗文直言，初選過程完全沒有拖延，反而已經跟「粉紅超跑」一樣快。

「國民黨同志應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因為不理解黨內的規則而有不必要的反應、情緒」，有關立委徐欣瑩指控新竹縣副縣長陳見賢到初選才請辭黨部主委職務一事，鄭麗文認為不是大事，畢竟高雄的柯志恩、屏東的蘇清泉和台南的謝龍介，也都是黨部主委，顯見陳見賢並非特例。

鄭麗文也透露，黨內希望她能在決策上偏袒特定人選，但同樣的話她已經講過100遍，正如同她不會指定2028總統候選人一樣，自己不是太上皇，不會指定任何人參選。鄭麗文強調，凡事欲速則不達、按照步驟走，畢竟如果縣市長人選無法順利通過內參民調、初選考驗，那面對大選只會更艱困。

