自爆賴清德曾替她加油！陳亭妃連喊3次「是真的」

民進黨台南市長初選落幕，由綠委陳亭妃勝出，外界關注綠營內部整合，以及陳亭妃和身兼民進黨主席的總統賴清德之間的互動。陳亭妃透露，在初選過程中，賴清德也曾替她加油過，至於和賴清德的熱絡程度，她自認是「10分」。

陳亭妃。（圖／中天新聞）

陳亭妃接受網路節目「齊有此理」專訪，被問及0分到10分來表示與賴清德之間的熱絡程度，她表示，「我覺得都很熱」，之後她也補充，「我覺得是10分」。

陳亭妃指出，在選舉過程當中，大家一定會拿出比較優勢的部分，並一直放大這個話題。其實在初選的過程，「總統也跟我加油過，亭妃加油」，只是大家不知是真是假，她強調「是真的、是真的、是真的」。

廣告 廣告

陳亭妃和賴清德。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃透露，有一次賴清德的行程是到台南沙崙旁邊的會展中心，當時賴清德要離開時，也有和她說「加油」。但她不會故意去放大這件事情，不希望變成是擔石頭給賴清德擔，明明就是台南在初選，卻要把賴清德的話題擺第一，不喜歡這個樣子。

延伸閱讀

被綠委嗆是藍白鬧事幫凶 韓國瑜反擊：我開始吭聲

民眾黨6立委將換血 韓國瑜暖喊：即使離開但情誼長長久久

雲林夫婦被滯留阿布達比55天 返台向韓國瑜、張嘉郡當面致謝