自爆跟柯互嗆冷戰 陳佩琪開嗆檢調：騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴

又來了！前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（7）天一早再度透過社群平台發聲，她稱柯文哲的案子就是『騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴』。

陳佩琪今（7）天一早再度透過社群平台發聲，她稱柯文哲的案子就是『騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴』。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，在去年12月26日以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲，總計求處28年6月徒刑。

陳佩琪今天一早發文寫道，最近台灣鯛檢驗烏龍事件，漁民哭訴「阮嘛有家庭要顧」…是的， 每一個人有自己家庭要顧。

陳佩琪指出，柯文哲曾跟她說，檢察官林俊言對他的態度，就是那種沒證據也要打死他。「他說有次林一直用逼迫態度和疲勞訊問欺壓他，他直接回嗆：『每一個人都“有某有子”啦，都有自己家庭要顧，人生短短幾年，做人無需這樣啦…』」。

陳佩琪提到，話說去年底起訴後，雖然起訴書已經寫到八百多頁了，但檢察官接二連三、持續丟出補充訴狀來，1、2、3…，前兩天又收到厚厚的一份補充理由訴狀，已經到第30了，內容是密密麻麻的好幾年前手機上的簡訊截圖，大家認為看完這些數百頁的截圖，要花多少眼力和時間？「或許這就是民進黨想要的，32:0後沒辦法再抓你去關，就用這些操死你…」

陳佩琪稱，若證據確鑿，都可以起訴28.5年了， 還需這麼多補充訴狀？坐實了起訴時根本沒證據，這和當初申請搜索票的情況如出一轍；天馬行空想像一下你貪汙的理由，然後騙票來搜索，結果起訴書中這些搜索票提到的貪污證據完全沒有了，大家看清楚了，這件案子就是：『騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴』、

『騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴』、『騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴』， 因為很重要，所以說三遍…

陳佩琪話鋒一轉表示，最近嚴肅的文章多了，今天假期分享輕鬆的螞蟻作亂記… 有天夫妻一起坐下來吃飯聊天，那幾天正逢天氣轉涼，餐桌上經常出現螞蟻搬食物的景象，傳統滅蟻堡都沒用，就拿家裡以前有的蟻膠，用小容器裝些放在餐桌上，結果他看到就一直碎碎唸，一直碎碎唸，唸個沒完沒了的，說這樣會沾到、不小心會誤食等等，真是有氣，又不是三歲小孩，還誤食？「螞蟻爬上食物，你要幫忙趕嗎？我越講越大聲，兩人就這樣一言一語，吵了起來，他還嗆我說又沒叫妳一定要做飯，我當場氣炸了，那天吃飯後就不再跟他講話了，當然也不煮下一餐了，請他餓了自己到外面打餐去，但冷戰只持續半天... 」

陳佩琪說，到了晚上，可能肚子餓壞了吧，只好假裝前來跟她討論事情兼報告行蹤，說明天要去哪裡哪裡，「我的解讀是跟我和示好啦，順便暗示說他肚子餓了，想吃飯了…然後我就投降了…然後又去煮了…」

她還提到，昨天柯文哲在看一段影片時，自己恰巧從跑走過， 聽到這句「柯文哲整天和佩琪在家吃山藥排骨湯、玉米排骨湯…，你們覺得…」，她說自己氣炸了，又不是只會這些，今天秀出更營養的「鮭魚蛤蜊豆腐蔬菜湯」…

陳佩琪說她會煮「鮭魚蛤蜊豆腐蔬菜湯」。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

