自爆養了「8個小老婆」！宋柏緯拒絕女友失控做1事
台韓愛情電影《那張照片裡的我們》今（10）日舉行媒體試映會，導演湯昇榮、鄭乃方率演員宋柏緯、方宥心出席受訪；宋柏緯在片中慘遭老爸朱德剛壓地剪髮、摔爛吉他，熱愛音樂的他本身擁有8把吉他，被虧說是「8個小老婆」，他直言無法接受女友吵架摔吉他：「我真的會很生氣，我無法接受，那就很像是我的貓一樣。」
宋柏緯、方宥心合體出席電影《那張照片裡的我們》記者會。（圖／瀚草文創GrX STUDIO）
宋柏緯在《那張照片裡的我們》中飾演熱血大學生弘國，癡情守候李沐飾演的賢英，同時也挺身加入選舉舞弊事件的抗議群眾中，勇敢發聲。難得以一頭黑色長髮示人，宋柏緯說這對進入角色很有幫助，如今回想起來也很懷念那段時光。
電影《那張照片裡的我們》導演鄭乃方（左起）、宋柏緯、方宥心、導演湯昇榮。（圖／瀚草文創GrX STUDIO）
宋柏緯在拍攝與老爸朱德剛的衝突戲時，現場準備兩頂假髮和吉他，想不到朱德剛彩排時情緒大爆發，直接摔爛其中一把吉他，導致正式上場時只剩一把吉他可以拍攝：「還在走戲而已，朱德剛老師就已經開始宣洩他的情緒了，第一把在試戲就壞了，我們就拍得很戰戰兢兢，後來第二把吉他大概被摔了4次，但後來都執行得還不錯，我也有掉下眼淚。」
繼《我吃了那男孩一整年的早餐》之後再度合作李沐，宋柏緯依舊沒追到她，他打趣說：「在我心底她（李沐）是愛弘國的，我是這樣說服自己的！」不過觀眾看完電影，對於他與韓星振永之間的微妙氛圍也很感興趣，宋柏緯說畫面真的太浪漫了：「兩個男的在落地窗前若隱若現的那種氛圍感，聽著對方的聲音、想著昨晚的菜包，他真的唱得很好。」《那張照片裡的我們》12月24日聖誕跨年檔全台上映。
