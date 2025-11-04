自爆「幫了很多忙」！凱思收金主200萬後 黃國昌竟高調質詢法務部個案

即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌遭踢爆豢養狗仔集團，近來金流持續曝光！根據週刊今日報導，支付狗仔薪水的凱思國際在今年年中收到一筆200萬元神祕注資，竟是來自成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤；巧合的是，黃國昌在今年6月立法院司法委員會上高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，遭週刊質疑形同收賄對價。

根據《鏡週刊》今日報導，黃國昌透過人頭李麗娟成立的凱思國際，在今年年中突然收受一筆200萬元款項，來源是臺雅集團第二代接班人、寀奕國際公司董事長沈淳浤，已引起檢調單位高度關注。

寀奕國際是國內前五大的成衣代工製造商，主要客戶包含歐美等國際知名運動服裝及童裝品牌，全球八個製衣工廠分布於台灣、越南、柬埔寨、中國及緬甸等國，供貨給Carter's、GU、HighLife、AMERICO、NET等成衣品牌。

在沈淳浤注資200萬元給業務毫不相關的凱思國際前，他已故的父親沈裕雄才遭人設局詐騙50億元；沒想到黃國昌卻在收受200萬元前後，毫不避嫌地為個案質詢鄭銘謙，擺明希望替被害人追回更多的詐騙損失，然而，拿錢辦事行徑恐已涉犯貪汙罪嫌。

立法院司法委員會在今年6月18日上午排定討論《少年事件處理法》，然而輪到黃國昌質詢時，突秀出沈裕雄遭詐騙案相關簡報檔案，質問法務部長鄭銘謙，「贓款買精品！LV、香奈兒拍賣，不法所得追回10億。這是真新聞還是假訊息？」鄭銘謙則回稱，「這就是一個統計的數字、成果的表現。」

接著黃國昌繼續質問，「這個案子已經偵結起訴了，起訴書上面寫得很清楚，真正寫的是2,100萬，沒有10億。」鄭銘謙可能是把10億聽成實益，回說：「怎麼會沒有實益呢？」黃國昌不滿鄭的回答，拉高分貝說：「沒有10億，你要不要跟我打賭有沒有10億？」

就在雙方唇槍舌戰之際，黃國昌突然自爆，稱「你知道嗎？早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講。」





根據《鏡週刊》調查，黃國昌所質詢的個案，正是沈裕雄遭女子羅佩雯利用買機票賺價差與投資移民等方式，和5名共犯聯手詐騙50億元，遭北檢依詐欺取財罪起訴。

偵辦過程中，檢方於羅女家中查獲愛馬仕、LV等名牌包、衣服、首飾、家具、名畫等精品及豪奢款重機。為追繳犯罪所得，今年5月委託行政執行署拍賣扣押的148件精品，最終拍定106件、總金額1,407萬元；另檢方懷疑羅女將其他不法所得藏匿海外，或借名登記尚待清查的不動產，因此仍持續追查贓款下落。

如果純粹是替被害人討回公道，尚屬情理；但黃國昌卻在質詢中自爆「幫了很多忙」，如今被發現透過凱思國際，收受沈淳浤200萬元，大有替被害人追回更多詐騙損失之嫌，對價關係躍然紙上，恐步上好友、前立委徐永明因SOGO案遭重判的後塵。

《鏡週刊》更指出，不只黃國昌利用質詢向給錢的金主交代，就連他擔任總召的民眾黨立院黨團也在當天發文批評法務部。坐實黃國昌拿錢辦事的鐵證：左手透過凱思拿好處，右手藉立委職權修理官員替金主服務，明顯已構成刑度7年起跳的《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪嫌。





