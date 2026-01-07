自爆「曾是詐騙高層女友」6.6萬粉網紅狼狽流落柬埔寨街頭 過往留言被翻出

中國抖音網紅吳甄楨近日被發現流落柬埔寨西哈努克市街頭，身體狀況不佳，與社群平台上的形象形成強烈反差，引發網路高度關注。（翻攝自抖音）

在抖音擁有超過6.6萬粉絲的中國網紅Umi（吳甄楨），近日被發現流落柬埔寨街頭，身體狀況不佳且毒品檢測呈陽性，憔悴模樣與社群平台上的形象形成強烈對比。隨著事件持續延燒，Umi過往在抖音留言中曾回應「盤總女人」的內容再度被翻出，引發外界對其柬埔寨經歷與人際關係的高度關注。

網紅Umi為何出現在柬埔寨街頭？

綜合中國媒報導，20歲的吳甄楨日前被發現坐在柬埔寨西哈努克市街頭，身上帶傷、行動不便。送醫檢查後，醫師診斷其有肺部感染、胸腔積水、胸膜炎等症狀，且對冰毒與K他命的檢測皆呈陽性反應。

吳甄楨向外界表示，自己是受到「高薪工作」吸引前往柬埔寨，從事服務業相關工作，但未進一步說明具體內容。

Umi是否曾與電信詐騙高層交往？ 留言再被翻出

事件曝光後，中國網友陸續翻查吳甄楨過往社群互動紀錄，發現她曾在抖音留言區回應網友「盤總女人」的指稱，簡短寫下「曾經是」。

吳甄楨「盤總女人」留言代表什麼？

其中，「盤總」一詞常被用來指涉電信詐騙園區高層人物，這則舊留言因此再次掀起討論，也讓外界對她在柬埔寨期間的生活與交往狀況產生諸多揣測。

不過，吳甄楨對於相關細節並未正面回應，也未公開說明與該名男子的實際身分或背景。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

