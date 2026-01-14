自爆「睡遍頂流男星」！中國女網紅慘遭公司切割 求償近千萬
近日中國網紅司曉迪在微博自爆「所有頂流都睡完了」，點名鹿晗、檀健次、林更新等多位男藝人，引發輿論。事件迅速延燒，遭點名男星全數發聲否認，司曉迪所屬經紀公司也火速切割，宣布解約並對她求償違約金200萬人民幣（約新台幣900萬元）。
多名男星急澄清 否認與司曉迪有不當往來
司曉迪日前在微博發文，影射曾與鹿晗、檀健次、林更新、蔡徐坤、范丞丞、黃明昊等多名男星有親密關係，並貼出照片與對話截圖，相關內容曝光後，多位被點名的藝人陸續發聲澄清，否認與司曉迪有任何不當往來。
公司火速切割 稱司曉迪精神失控
對此，司曉迪經紀公司隨即發表聲明，宣布與她解除合約。公司負責人王大發公開致歉，表示司曉迪無視公司多次勸阻，仍持續在網路散布不實言論，造成嚴重社會影響。王大發指出，事發當天司曉迪自稱情緒低落，服用了20至40顆安眠藥，導致精神狀態失控。
王大發也公開多段通話錄音，內容顯示司曉迪坦言與男藝人並無實質關係，並透露自己長期用藥習慣異常，每月處方藥往往在一週內服用完畢，後續因斷藥產生焦慮與失序行為。王大發表示，不排除司曉迪是意圖透過爭議事件吸粉、進行直播變現。
司曉迪遭解約 公司求償200萬
此外，王大發提到，公司曾嘗試為司曉迪進行公關補救，但後續內部會議發現司曉迪多次說詞反覆，最終決定採取法律行動。目前經紀公司已正式對司曉迪提起民事訴訟，要求賠償違約金200萬人民幣（約新台幣900萬元），並凍結其社交媒體帳號及收回帳號所有權。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
