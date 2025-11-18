自爆「隨時會中風倒下」！館長認了公司負債虧破億：拿出生命在做事

娛樂中心／台北報導

網紅「館長」陳之漢遭前員工毀滅式爆料。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

網紅「館長」陳之漢遭前員工毀滅式爆料的風波持續延燒，不只被指控收受境外資金，還疑似涉及職場性騷擾。李慶元也上傳多部錄音檔，其中還有館長向他們提及公司財務問題，虧損嚴重高達好幾個億，並表示自己健檢問題很嚴重，隨時會倒。

李慶元曝光多個錄音檔，其中館長找來公司員工坦露公司財務狀況，自曝現在公司呢，虧損的非常嚴重，近乎快倒閉、倒閉的狀態。他講出各館虧損金額：包括台北虧損8000～9000萬元；高雄負債4000萬；林口負3000萬；中壢可能是負「幾個億」，甚至說出：「這三四年，我拿出生命在做事。你們領的所有薪資、每台車、用的每分錢，全部不是你們自己賺來的，我強調不是你們自己賺來的，全部都是電商全力支援，我抖內的收入，也直接指出「便當店每月虧30萬，均虧損喔」

廣告 廣告

李慶元爆館長黑料。（圖／翻攝自臉書）

館長接著提到上個月去做健檢，發現胃很嚴重、非常痛苦，腦部萎縮右半後段血管消失，因此每天都要吃抗凝血劑，還告訴大家他「隨時會中風，隨時喔，也就是說我這棵大樹隨時會倒」，診斷出憂鬱、躁鬱症，我當然會有病，當然腦部血管會萎縮。他最後表示，「我如果可以繼續帶著大家向前走，我會把生命燃燒到最後一刻，我是個有情懷的人」，也強調自己沒動用公司的錢。

更多三立新聞網報導

館長遭3元老員工毀滅爆料！網點名「這1人」陪伴10年：忠心的正常人

李連杰洪金寶爆換心、注射液體續命！70歲周潤發回春近照曝 網嚇傻

胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的

獨家／館長翻臉開轟「裝肖維」！汪小菲回應了 63字洩真實心聲

