自爆「2個月難勃起」！泌尿醫親曝心路歷程

記者簡浩正／台北報導

泌尿科醫師黃冠鈞自爆曾難以勃起2個月。（圖／取自臉書粉專《黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌》）

「硬」不起來，應該是男人最難以啟齒的痛。泌尿科醫師黃冠鈞近日自爆，在28歲時曾有長達1、2個月面臨勃起功能障礙，直言那是「男生最沮喪的時刻」。此外，他也列出3大關鍵警訊，示警不舉恐是心血管疾病的前兆。

黃冠鈞在臉書粉專《黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌》影片中坦言自己也有很多泌尿困擾，「勃起功能障礙也有啊！」他回憶當時因為壓力太大，曾經有1、2個月真的很難勃起，形容那段時光真的很慘。「但也因為走過這段路，讓我更能切身感受病人的痛苦。」

廣告 廣告

他透露，當時並沒有吃藥，而是靠著充足睡眠、多運動、泡湯等來促進血液循環，後來心理壓力減少後，勃起狀態就慢慢回來了。

勃起功能障礙持續多久該就醫？黃冠鈞表示，臨床上通常建議觀察3到6個月，但他不會單純以時間為主，而是視症狀對患者生活造成怎樣的影響。他說曾有一名患者出現勃起功能障礙約2週就急求診：「醫生你快救我！女友快跟我分手了。」因此他在評估後，給予低劑量的壯陽藥協助。

若在愛愛過程中突然無法「提槍上陣」，伴侶該有什麼反應？黃冠鈞建議，千萬不要針對「性」這件事做過多的討論，別問「咦？怎麼會這樣？」或提議「我們要不要一起做什麼運動？」這些關心反而會讓男生更自責。他強調，此時「無聲勝有聲，沉默就好了。」

更多三立新聞網報導

她出國狂掃貨「做錯一事」踩紅線！竟慘賠一張機票

春節聚餐「喝酒、熬夜」是心梗高風險組合！醫曝4疾病最好發

春節「海外就醫」可退錢！健保單日「最高退6887元」申請流程一次看

主成分釋放不足！過動藥「思有得」藥廠回收近10萬錠

