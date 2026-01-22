「自由不是免費」 谷立言力挺1.25兆國防預算：更明智支出

AIT處長谷立言談到，自由不是免費，台灣軍人現在最需要的是完成任務所需的工具。（資料照片／張哲偉攝）





國防安全研究院今（22日）舉行「強化國防投資與國家整體發展」專題講座，美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國白宮「國家安全戰略」提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但戰略也強調美國不應獨自承擔這項負擔，呼籲夥伴加大國防投資，尤其要投資於遏止區域侵略的能力。

谷立言表示，在日、韓、菲、澳等盟友的支持下，美國正在第一島鏈沿線部署最先進的防禦能力，盟友也對自己國家的部隊進行重要投資，共同維護區域和平與穩定，應對脅迫行動，並集體確保有能力拒止任何奪取台灣的企圖。台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，鑒於台灣在經濟上的重要性，台灣的戰略位置使得遏止台海衝突對美國、世界與台灣自身的安全至關重要。

谷立言指出，台灣軍方的招募與留營率達到近年最高水準，台灣軍人現在最需要的，是完成任務所需的工具，因此總統賴清德承諾2030年的國防預算將達到GDP的5%，以及新台幣1.25兆元軍購特別預算來實現目標，「台灣正在進行更明智的國防支出。」

AIT隨後也在臉書發布谷立言的發言，內容寫道，他來到台灣後，有機會走訪第一線作戰單位，與陸軍、海軍、空軍及海軍陸戰隊的官兵交流，認為他們的士氣與使命感著實振奮人心。文末也再度重申，此時此刻台灣官兵最需要的，是完成任務所需的各項工具。（責任編輯：王晨芝）

