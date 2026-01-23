自由不是免費！賴清德10字再喊審國防預算 台灣遭控助長烏俄戰火

總統賴清德提出1.25兆國防特別預算持續在立院卡關，美國在臺協會（AIT）處長谷立言也力挺「自由不是免費的」，認為台灣軍人需要這筆預算購置工具防衛台灣，總統賴清德今（23）天也再次強調，「工欲善其事必先利其器」，支持、通過國防特別預算就是對國軍最好的支持；另外，烏克蘭點名台灣提供電子零件給俄羅斯助長戰事，賴清德喊話「台灣與烏克蘭人民站在一起」。

台灣面臨中國威脅 賴清德再提國防預算：工欲善其事必先利其器

賴清德再提國防預算，回應谷立言「自由不是免費的 Freedom is not free.」，指出這是美國一句俗諺，刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，表示當危機來臨的時候一定會有所犧牲，這也是美國人民對於美國軍隊保家衛國犧牲奉獻的尊敬，因此台灣現在面臨中國威脅，所以一定要大力支持國軍。

廣告 廣告

賴清德認為，有道是「工欲善其事必先利其器」，支持、通過國防特別預算就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現，再次呼籲在野黨不要再擋，應該讓國防特別預算盡速審議完畢，讓國軍能夠在第一線毫無畏懼的保家衛國。

台灣提供電子零件給俄國 賴清德強調：台灣跟烏克蘭人民站在一起

另外，台灣被澤倫斯基點名指控提供電子零件給俄國，助長烏俄戰事，對此賴清德強調，台灣與烏克蘭人民站在一起，也加入歐美制裁俄羅斯，不僅進入烏克蘭進行人道救援，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭人民站在一起，他承諾，未來戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列。

賴清德隔空喊話澤倫斯基，把訊息提供給台灣，加強透過第三國，同時隱藏最終目的的商品避免進入俄羅斯，保護烏克蘭，最後他也祈求上帝保佑烏克蘭，盡速獲得和平，讓烏克蘭的人民盡速離開戰爭。

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

綠營提名高雄.台南.嘉縣接班人！賴清德曝期許：為他人打一支全壘打

台美關稅談判敲定 賴清德：對美投資2500億美元屬「企業自主」

立法院邀出席彈劾聽證會 賴清德「不予列席」