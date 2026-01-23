自由不是免費！AIT再連發文提醒 馬文君：溝通有很多管道

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）昨日出席國防安全研究院主辦的專題講座時強調，「自由不是免費的（Freedom is not free）」，美國僅能在盟友自助的前提下提供協助。AIT今（23）日再次連發2篇文表達立場，對此，國民黨立委馬文君回應，美方應尊重我國預算安排，且雙方有很多管道溝通。

國民黨立委馬文君。（資料照／中天新聞）

AIT今日在臉書發文重申，在日本、韓國、澳洲與菲律賓等盟友的支持下，美國正沿著整條第一島鏈上下部署我們最先進的防衛能力。我們的盟友也正在進行至關重要的投資，加強自身軍力，大家共同維持區域的和平與穩定、回應各種脅迫行為，並一同確保有足夠能力拒止任何企圖奪取台灣的行動。

國防院董事長霍守業一級上將（左1）、美國在台協會處長谷立言（左2）出席「強化國防投資與國家整體發展」座談會。（圖／中時提供）

AIT強調，「我們相信，提供安全協助、強化供應鏈安全、推動國防產業合作等共同努力，將讓台灣更加安全、更有韌性，也更為繁榮」。

對於AIT這兩天的表態，各界也關注是否有和在野黨進行溝通？馬文君今日受訪時表示，目前還不曉得，可能有吧，有透過很多管道。

立法院。（資料照／中天新聞）

馬文君說，台灣的國防安全和建軍備戰等，相信都有自主性，她非常感謝美方的支持，也會盡力去取得共識，但這並代表可以整包、大家不清不處的情況下，就要通過這麼高額的預算，美方應該也會尊重我們自己國內的預算安排。

