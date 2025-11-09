自由世界正從根源上剷除中資 與敵對峙的台灣更不能無所作為

在筆者的印象中，台灣社會對中國車企如比亞迪的疑慮極深。這不僅因中國電動車在安全設計上的問題，更在於背後潛藏的國安與資料風險。台灣政府果斷禁止相關車企登台，確實守住了第一道防線——然而，這遠遠不夠。近年來，美國、歐盟及多個民主國家陸續以報告與行政命令形式，將大量中資企業排除於市場之外。這並非貿易保護，而是自由世界為了捍衛數位主權與國家安全所採取的自衛行動。

事實上，這些中資企業早已不只是商業競爭者，而是中國政權對外滲透與情報收集的延伸工具。台灣若仍以「市場開放」為藉口而放任其活動，等同在資訊戰與認知作戰中親手拆除自己的防火牆。以大疆、海康威視、順豐與小米為例，這四家公司皆受「中國國家情報法「制約，依法須無條件配合情報機關要求，提供用戶資料與技術支援。

大疆無人機可回傳拍攝影像、定位與飛行軌跡，形成極具價值的地理與軍事情報資料庫；海康威視監控鏡頭多次被揭露內建遠端存取功能，使公共空間影像可能直接流向中國伺服器；順豐快遞表面是物流公司，實則掌握大量用戶通訊與地理資料，足以描繪出台灣社會的完整行動脈絡；小米電子產品透過手機與智慧家電持續收集使用者行為、語音與定位資訊，成為生活空間中的隱形監控裝置。

這些企業的共通點，是資料集中回傳中國伺服器、並以中國國家情報法為後盾，使個人隱私、企業數據以及公共數據只要資料回傳了中國，就無法阻止他們。

這些並非潛在風險，而是正在發生的現實威脅。尤其是順豐集團在台的資料收集行為，更顯得特別惡劣。許多民眾僅寄送普通包裹，卻被要求提供完整身分證號與影本，遠超過物流所需資料。相比之下，台灣本地的中華郵政辦理同樣的跨境郵件，並不要求民眾繳交如此敏感的個資。順豐因此建立起龐大的資料庫，內含台灣人民的真實住址、身分證字號、電話、交易紀錄及寄收件網絡。倘若這些資料被中國官方調用，將可精準掌握特定族群、政治人物乃至企業供應鏈的動態，成為滲透與操控的基礎。

台灣必須認清，這些企業並非單純的外資，而是附帶國安風險的戰略工具。因此，政府應立即採取行動，立法禁止高風險中資企業涉入通訊、監控、物流與消費電子等關鍵產業，並在必要時立即停止其在台營運，同時建立明確的「資安黑名單」制度。這樣的決策理由極為明確：

第一，法律風險不可忽視。 任何中國企業依法都必須配合情報單位，無法拒絕提供數據。

第二，資訊層級極深。 它們掌握的不是一般消費資料，而是國家級的基礎設施與社會網絡資訊。

第三，國際趨勢已成。 美國、歐盟、加拿大、澳洲、日本皆已採取行動。台灣身處對抗專制政權的最前線，若不跟進，將淪為中資收集情報的最後漏洞。

當敵人張牙舞爪、步步逼近，而我們仍無所作為，這便是我們的失職。自由世界的戰線，早已從傳統戰場延伸至晶片、網絡與資料庫。台灣若要在民主陣營中持續發光發亮，就必須明確劃出國安紅線，從制度上切斷中資滲透的管道。唯有如此，台灣才能真正守住資訊主權，確保自由與安全，不再被敵人悄然奪走。

作者》李文浩 香港末代民選議員，反送中運動後旅居台灣。