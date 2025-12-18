自由世界首款三折疊手機登台 三星TriFold 8.99萬元明限量開賣 台灣三星：料將光速完售

三星首款、同時也是自由世界首款三折機TriFold今日在台發表、明日開賣，售價為8.99萬元。（圖／三星）

自由世界首款三折疊手機、三星Galaxy Z TriFold今日在台亮相，售價為89900元，比韓國定價貴了約1萬元，但低於原先外界預期，TriFold明天起限量在台開賣。台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，看好TriFold在台上市後將很快完售。

華為去年領先群雄、推出全球首款三折疊機，今年並推出價格較低的第二代三摺機，不過兩代產品都只在中國上市，換言之，自由世界買不到三折機。不過，三星在今年12月宣布推出三折機TriFold的同時，也宣布台灣將成為全球唯六首發TriFold的市場，讓台灣成為自由世界中少數可以優先買到三折機的地方。

三星的TriFold折疊方式與華為三折機不同，TriFold為左右內折、也就是G型折法，華為則是像古時候皇帝看的奏章一樣，是手風琴式折法。三星認為，G型折法對相對比較脆弱的主螢幕保護性較佳，折疊起來的厚度為12.9公釐，與前一代的折疊機Fold 6相同、比這一代的Fold 7略厚一點，展開後則是完整的10吋螢幕大小，可以同時開啟三個視窗、多工工作，而在拍照性能上，主相機的主鏡頭畫素與Galaxy S25、Fold 7相同，都是兩億畫素，同時支援Google Gemini與三星的AI功能，電池容量則有5600毫安培。

台灣三星表示，Galaxy Z TriFold推出瀚夜黑、16GB＋512GB的單一版本，建議售價為89,900元，比韓國售價貴了約1萬元，但低於原先外界猜測的10萬元水準，12月19日起於包括三星商城、三星智慧館在內的三星自有通路限量販售，陳啟蒙表示，就先前已經收單的結果來看，明天一開賣很快就會售罄，而台灣商務人士、科技重度嚐鮮者都是TriFold的主要客群。



