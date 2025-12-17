「自由女神」倒了！巴西遭強風襲擊 頭部墜地「驚險瞬間曝光」

巴西近來受到強烈颶風襲擊，在南部南里奧格蘭德州瓜伊巴市（Guaiba）一間大型商場Havan前，一座高達24公尺的自由女神像複製品因承受不住強風，應聲倒塌，所幸無人受傷，而市長也在IG發出自由女神倒下影片，「斷頭」驚險瞬間引發關注。

巴西Havan商場前有一座自由女神像複製品，全長約35公尺，包含底座11公尺、雕像本體24公尺，當地時間週一（15）下午3點左右，暴風以每小時超過100公里的風速強襲瓜伊巴市，自由女神像抵擋不住強風，對折倒塌。

巴西自由女神像因颶風倒塌。圖／翻攝自X@Havan

自由女神像底座完好無損，但24公尺部分倒地，頭部、火炬直墜地面瞬間碎裂，所幸並無人員傷亡，市長馬拉納塔（Marcelo Maranata）也在IG發出自由女神倒塌影片，表示民防部隊和基礎設施相關部門已全面動員，應對事件確保民眾安全。

Havan商場則說，2020年開幕就設置雕像，持有結構和安全技術證明，事發後也立即調派人員清除，確保停車場損害狀況，並未影響商場營業，但仍要接受調查事發原因，強調雕像斷裂令人遺憾。





責任編輯／張碧珊

