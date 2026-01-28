自由座塞爆 消基會促彈性分配
台灣高鐵年運量再創新高，但仍有許多旅客抱怨一票難求，且自由座車廂總是「滿到溢出來」，連玄關都擠滿人。學者指出，在新車來台投入營運前，應思考現有運能，將車次更以需求導向分配。民團認為，儘管推出優惠離峰車票，不少人仍習慣隨到隨搭，建議在特定時段與區間，讓列車有更彈性運用。
消基會交通委員會召集人李克聰指出，高鐵運量繼續創下高峰，但仍有民眾搭乘感受不佳，尤其是自由座問題，建議觀察現今調度運能可如何調整，目前會增加少數班次，可根據各站有更彈性分配，如在尖峰區間，視運量開行更有彈性、更短的班次。
「能否有更多需求導向的分配」？李克聰說，針對自由座滿溢問題，特定站點需求特別高，導致服務水準變差，在新世代列車上線前，一定要有因應對策，降低旅客不滿，他還發現，現在購買對號座車票，在自由座滿出來，玄關也擠滿人狀況下，月台服務人員難分辨誰是對號座或自由座，導致對號座旅客難以上下車，應祭出解方。
台灣鐵道暨國土規劃學會祕書長黃柏森指出，現在搭高鐵常在特定區間與時段一票難求，尤其集中台北至台中，運能吃緊，待新車投入營運後，相信可提升整體運量，營運會較有餘裕，短期可思考，有無辦法在人流壅擠時段，能分散人潮。
高鐵近來增加離峰時段的早鳥優惠班次，盼分流旅客，黃柏森認為，仍有許多人搭乘高鐵的習慣是「隨到隨搭」，沒事先看好車次，就不在此優惠可觸及的族群，目前北中需求高，直達車是較佳方式，避免每班車都要開完全程，籲在特定時段、特定區間，列車更彈性運用，但要視高鐵的軌道配置與運能安排而定。
