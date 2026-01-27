自由廣場塑木步道完工啟用 魏嘉彥感謝徐子芳爭取經費支持 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮市自由廣場塑木步道整修工程經文化局文資審議同意施工，去年底完工通過驗收後開放使用。花蓮市公所今（27）日表示，市長魏嘉彥昨日偕同花蓮縣議員徐子芳前往現場會勘，魏嘉彥感謝徐子芳提建議案支持，整修後的環狀步道將會更安全平整，提供市民尤其長者運動的友善空間。徐子芳也表示，很開心看到步道整修完工，讓動線更順暢。

花蓮公所指出，自由廣場塑木步道因年久失修，部分設施老化影響通行安全，市公所將破損的木步道拆除後以植草替代。花蓮縣太極拳協會長期在自由廣場運動，理事潘淑蘭向公所反映，草地遇雨，地上泥濘，對乘坐輪椅的長輩相當不便，建議重新整修。

魏嘉彥感謝太極拳協會對於公共空間的熱心建議，自由廣場是許多市民日常休閒的重要場域，尤其清晨與傍晚常見長輩來此散步、運動，市公所把大家每天會用到的公共空間先顧好，讓長輩能夠安心運動，家人們也能夠放心。魏嘉彥感謝徐子芳議員建議款支持，也感謝文化局在文資審議上的專業協助，讓工程能在兼顧保存與使用需求下順利完成。

「如今很高興看到步道整修完成，環場動線更為順暢及安全。」徐子芳表示，自由廣場塑木步道是許多長者運動的路線，過去因老舊破損，使用上較有安全疑慮，因此提出建議案，爭取經費改善，期待長輩們每天都能安心來這裡活動、保持健康。

花蓮市國防里長黃強也說，自由廣場是里民日常休憩與運動的重要場所，過去塑木步道老舊確實讓長輩行走時較為擔心，感謝魏嘉彥及徐子芳重視地方需求，完成整修後，不僅提升安全性，也讓里民運動更加安心。

花蓮公所表示，自由廣場木步道採用塑木材質重新施作，全長約121.3公尺，總經費165萬元，施工前提送文化局文資審議並獲同意，去年12月30日完工，整體工程兼顧耐用性與整體景觀，也符合文化資產相關規範。公所計劃在步道旁植栽草花，讓市民在運動休憩時也能欣賞綠意景觀，提升整體環境美感。

照片來源：花蓮公所、徐子芳臉書

