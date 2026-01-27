自由廣場塑木步道整修完工啟用 打造友善運動空間

花蓮市長魏嘉彥偕同縣議員徐子芳與民眾前往花蓮市自由廣場塑木步道現場會勘體驗。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市自由廣場塑木步道整修工程完工通過驗收後開放使用，花蓮市長魏嘉彥偕同縣議員徐子芳前往現場會勘，並感謝徐議員爭取預算支持，並強調整修後的環狀步道更安全平整，是市民及長者運動的友善空間。

花蓮市公所表示，自由廣場塑木步道因年久失修，部分設施老化影響通行安全，市公所將破損的木步道拆除後以植草替代。花蓮縣太極拳協會長期在自由廣場運動，理事潘淑蘭向公所反映，草地遇雨，地上泥濘，對乘坐輪椅的長輩相當不便，建議重新整修。

廣告 廣告

市長魏嘉彥感謝太極拳協會對於公共空間的熱心建議，魏嘉彥表示，自由廣場是許多市民日常休閒的重要場域，尤其清晨與傍晚常見長輩來此散步、運動，市公所把大家每天會用到的公共空間先顧好，讓長輩能夠安心運動，家人們也能夠放心。

魏嘉彥感謝徐子芳議員建議款支持，也感謝文化局在文資審議上的專業協助，讓工程能在兼顧保存與使用需求下順利完成。

徐子芳表示，自由廣場塑木步道是許多長者運動的路線，過去因老舊破損，使用上有安全疑慮，因此提出建議案，爭取經費改善，如今很高興看到步道整修完成，讓動線更順暢、安全，期待長輩們每天都能安心來這裡活動、保持健康。

國防里長黃強表示，自由廣場是里民日常休憩與運動的重要場所，過去塑木步道老舊確實讓長輩行走時較為擔心，感謝魏市長及徐議員重視地方需求，完成整修後，不僅提升安全性，也讓里民運動更加安心。

花蓮市公所表示，自由廣場木步道採用塑木材質重新施作，全長約一百二十一公尺，總經費一百六十五萬元，施工前提送文化局文資審議並獲同意，一一四年十二月三十日完工，整體工程兼顧耐用性與整體景觀，也符合文化資產相關規範。市公所計劃在步道旁植栽草花，讓市民在運動休憩時也能欣賞綠意景觀，提升整體環境美感。