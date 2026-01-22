自由攀岩傳奇挑戰台北101 攻頂後「搭電梯下來」賈永婕也是

霍諾德（左）24日徒手攀登台北101，賈永婕日前攀登101頂端圓球宣傳。（翻攝自賈永婕臉書）

自由攀岩界傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於24日徒手攀登台北101，全程進行全球直播，近期他受訪被問及攻頂後如何下來時回應「搭電梯」；日前親自攀登101頂端圓球的台北101董事長賈永婕轉發該貼文表示：「當然是搭電梯下來，我也是。」

霍諾德將於1月24日上午9時徒手攀登台北101，並透過Netflix特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）向全球實況轉播，吸引國際高度關注。

作家陳德政日前整理並翻譯霍諾德接受專訪的內容，其中被問到「成功登頂後要怎麼下來？」霍諾德簡潔幽默回應：「當然是搭電梯！」為宣傳此次活動，日前親自攀登101頂端圓球的賈永婕，轉發該貼文笑稱：「當然是搭電梯下來，我也是。」