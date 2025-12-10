《自由時報》稱藍3張門票換鄭習會 國民黨斥未查證：已要求下架

國民黨文傳會主委吳宗憲今說明，媒體報導前應盡到查證義務，《自由時報》卻未先行查證，且內容完全不實，因此已發律師函要求下架。 （圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文今（10日）於中常會上痛斥《自由時報》的「3張門票換鄭習會」報導通篇瞎編，並透露已要求對此澄清，並保留法律追訴權。國民黨文傳會主委吳宗憲進一步說明，媒體報導前應盡到查證義務，此次卻未先行查證，且內容完全不實，因此已發律師函要求下架。

《自由時報》近日報導引述北京涉台系統及國民黨內部消息，指稱國民黨2位副主席接連赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。並稱北京立場為若要促成「鄭習會」，國民黨必須展現在對3件事的劍及履及，包含軍事採購預算不該通過、國安法制立法進程應該阻止，以及國民黨應排除對於統一目標的有害行動。

吳宗憲今說，該報導從頭到尾完全不實，且過去憲法判決再三提到，媒體應盡到查證義務，但這次《自由時報》卻未向國民黨查證，且內容不實，因此國民黨已請律師事務所去函要求下架。

吳宗憲指出，媒體在報導前，要盡到企業社會責任，盡到查證義務，否則錯誤率如此高的報導造成社會動盪，其實不值得參考。「自由時報的高層應該要去瞭解，寫這篇報導的記者居心何在，難道記者只要說匿名人士爆料、或是可靠消息來源，就可以在不經查證之下做出一篇報導？」

不過吳宗憲也說，並沒有給予下架期限，還是真誠地希望《自由時報》擔負起社會責任，不能讓造謠或製造假新聞變成常態，尤其第四權本來就是監督政府的重要權力，也希望媒體能盡到查證義務。



