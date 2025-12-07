《自由時報》稱「鄭習會」北京開3條件？ 國民黨駁斥：純屬捏造、煽動對立

對於《自由時報》今（7）日報導稱，國共雙方已就「鄭習會」達成共識，時程鎖定農曆年前後，且北京更提出「三張門票」作為前提。國民黨隨即火速發聲明強烈駁斥，指該報導「純屬捏造」、內容與事實完全不符，國民黨並重申既定兩岸路線絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

國民黨嚴正駁斥表示：

一、該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。

二、兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

廣告 廣告

三、本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任。但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。

四、本黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

【看原文連結】