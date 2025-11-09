自由派仍多數 賓州最高法院3大法官留任

賓州最高法院(Pennsylvania Supreme Court)三位大法官於4日選舉通過留任(retention race)，維持自由派多數局面；民主黨史無前例，為保護這些自由派法官不惜投注創紀錄的花費。

三位通過選舉繼續留任的三名自由派法官多諾霍(Christine Donohue)、多爾蒂(Kevin Dougherty)、韋希特(David Wecht)將至少留任二年多，從2026年中期選舉至2028年總統大選。

留任期間，法院將審理墮胎權、選民權利、郵寄投票法等諸多項目的案件。

這次法官留任選舉的利害關係早在十年前就由一系列因素交織而成。三位面臨留任選舉的法官都是在2015年當選，當時民主黨在正值過渡期的最高法院佔有多數席位。2015年的選舉因為有一些名譽掃地的法官辭職，第一次同時出現有三個空缺席位；自那以後，多諾霍、多爾蒂和韋希特在賓州最高法院5比2自由派多數席位中發揮決定性作用。

「留任選舉」通常是無關緊要的非選舉年活動，但今年這場最高法院法官留任選舉的廣告和郵件支出卻高達1600萬元，其中多半來自民主黨或其盟友團體，旨在吸引選民投票，以便在川普政府(Donald Trump)權力過度擴張下保護足以捍衛賓州民眾權利的最後一道防線。

共和黨人則將這場高風險競選視為「千載難逢的機會」，認為可藉此在一次選舉中罷免三名自由派的州級最高法院法官。

