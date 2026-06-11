自由獨家：原訂會晤美國國安會官員臨時取消 鄭麗文訪美再添變數
中國國民黨主席鄭麗文訪美行程再傳變數。
根據《自由時報》獨家報導，原本國民黨訪美團成員曾對外透露，鄭麗文一行可望於美東時間10日下午前往美國白宮拜會國安會官員，部分親藍媒體也曾報導相關安排。不過據了解，鄭麗文一行當天下午並未如原先規劃出現在白宮，原訂與國安會官員的會面也在未說明原因的情況下取消。
報導指出，根據華府外媒圈消息，鄭麗文訪團原本規劃與美國國安會官員會面，但地點並非外界認為的白宮，而是位於華府的美國在台協會（AIT）總部。消息人士表示，安排會面的官員層級也低於今年3月台中市長盧秀燕訪美時接觸的國安會資深主任層級。
不過最終連這場會面也未能成行。
《自由時報》引述華府媒體圈人士分析，美方取消安排的原因，可能與鄭麗文近期多項公開言論有關。
報導指出，鄭麗文訪美期間仍持續批評對台軍售政策，並對台美關係及第一島鏈安全合作提出質疑，甚至形容相關安全合作屬於「冷戰思維」，讓部分美方人士感到意外與不解。
此外，國民黨日前在立法院大幅刪減特別預算，以及鄭麗文對8年1.25兆軍購特別條例的批評，也被認為可能影響美方觀感。
一位華府外媒記者向《自由時報》表示，台美雙方多年來就軍購及國防合作進行協商，鄭麗文卻將相關軍購計畫形容為「空白授權」，並指控民進黨政府涉及貪污，部分美國國安及軍事體系人士認為，相關說法不僅是在批評台灣政府，也間接質疑美方決策與制度。
報導指出，這類說法與北京部分論述高度相似，因此在華府部分圈子內引發不滿。
根據《自由時報》整理，過去台灣地方首長、政黨主席或重要政治人物訪問華府時，美方通常會安排前往白宮艾森豪行政辦公大樓，與國安會相關官員交流，增進對台美關係與區域安全情勢的理解。
例如今年稍早訪美的台中市長盧秀燕，以及民眾黨主席黃國昌，都曾前往白宮艾森豪大樓，與美國國安會資深主任層級官員會晤。
不過根據報導，鄭麗文此次不僅未能前往白宮，原本安排於AIT進行、層級較低的會面最終也遭取消。
對於相關報導，國民黨訪團與美方目前尚未公開說明取消原因。
而鄭麗文此次訪美行程是否因此影響後續台美交流安排，也持續受到關注。
（圖片來源：鄭麗文臉書、白宮官網）
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